Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, με το οποίο ζητείται «να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού» και «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Το ψήφισμα υπερψήφισαν οι παρατάξεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα (ΠΑΣΟΚ), του Κώστα Ζαχαριάδη (ΣΥΡΙΖΑ), του Νίκου Σοφιανού (ΚΚΕ) και της Όλγας Κλείτσα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Ολόκληρο το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων:

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες από την μεγαλύτερη αιματοχυσία του αιώνα μας, που συντελείται στην Μέση Ανατολή. Ο λιμός που επέβαλε το Ισραήλ στη Γάζα απειλεί άμεσα με θάνατο περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Από τις 15 Αυγούστου η περιοχή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει αρχίσει να εισέρχεται στην πέμπτη και χειρότερη βαθμίδα κινδύνου θανάτου από πείνα. Ήδη 273 άνθρωποι, εκ των οποίων 112 παιδιά, έχουν πεθάνει από πείνα.

Το κράτος και η κυβέρνηση του Ισραήλ κλιμακώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο του «Μεγάλου Ισραήλ», που περιλαμβάνει την προσάρτηση και της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή εποικιστικών οικισμών, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Αυτές τις κρίσιμες ώρες η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα πολιτικό, νομικό και ηθικό δικαίωμα να δικαιολογεί και τελικά να στηρίζει αυτά τα εγκλήματα.

Είναι απολύτως αναγκαίο να επιβεβαιωθεί σήμερα η ειλικρινής και ανεπιφύλακτη δέσμευση της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών, ως αποτέλεσμα συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή για την ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη των λαών της περιοχής.

Η Ελλάδα οφείλει – και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – να αναλάβει ενεργητικές, επείγουσες και σαφείς πρωτοβουλίες για να σταματήσει η γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Σήμερα είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί η διπλωματία των λαών και να αναπτυχθεί ένα δυναμικό ειρηνιστικό κίνημα που θα διεκδικήσει τον τερματισμό της θηριωδίας και μια δίκαιη βιώσιμη λύση στην περιοχή, με αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ενώνει τη φωνή με τα κινήματα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε όλο τον κόσμο, και ζητά:

– Να σταματήσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα.

– Να ανοίξουν όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.

– Να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

– Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

– Στηρίζουμε τον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης – Global Sumud Flotilla, και διεκδικούμε την ασφαλή διέλευσή του, καθώς στις 31 Αυγούστου ξεκινά από λιμάνια της Μεσογείου με δεκάδες σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες, για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά κυρίως ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να σπάσει, η πολιορκία πρέπει να τελειώσει.

Στηρίζουμε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια.