27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27 Αυγούστου 2025 | 19:03

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Spotlight

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, με το οποίο ζητείται «να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού» και «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Το ψήφισμα υπερψήφισαν οι παρατάξεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα (ΠΑΣΟΚ), του Κώστα Ζαχαριάδη (ΣΥΡΙΖΑ), του Νίκου Σοφιανού (ΚΚΕ) και της Όλγας Κλείτσα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Ολόκληρο το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων:

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες από την μεγαλύτερη αιματοχυσία του αιώνα μας, που συντελείται στην Μέση Ανατολή. Ο λιμός που επέβαλε το Ισραήλ στη Γάζα απειλεί άμεσα με θάνατο περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Από τις 15 Αυγούστου η περιοχή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει αρχίσει να εισέρχεται στην πέμπτη και χειρότερη βαθμίδα κινδύνου θανάτου από πείνα. Ήδη 273 άνθρωποι, εκ των οποίων 112 παιδιά, έχουν πεθάνει από πείνα.

Το κράτος και η κυβέρνηση του Ισραήλ κλιμακώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο του «Μεγάλου Ισραήλ», που περιλαμβάνει την προσάρτηση και της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή εποικιστικών οικισμών, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Αυτές τις κρίσιμες ώρες η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα πολιτικό, νομικό και ηθικό δικαίωμα να δικαιολογεί και τελικά να στηρίζει αυτά τα εγκλήματα.

Είναι απολύτως αναγκαίο να επιβεβαιωθεί σήμερα η ειλικρινής και ανεπιφύλακτη δέσμευση της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών, ως αποτέλεσμα συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή για την ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη των λαών της περιοχής.

Η Ελλάδα οφείλει – και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – να αναλάβει ενεργητικές, επείγουσες και σαφείς πρωτοβουλίες για να σταματήσει η γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Σήμερα είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί η διπλωματία των λαών και να αναπτυχθεί ένα δυναμικό ειρηνιστικό κίνημα που θα διεκδικήσει τον τερματισμό της θηριωδίας και μια δίκαιη βιώσιμη λύση στην περιοχή, με αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ενώνει τη φωνή με τα κινήματα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε όλο τον κόσμο, και ζητά:

– Να σταματήσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα.

– Να ανοίξουν όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.

– Να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

– Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

– Στηρίζουμε τον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης – Global Sumud Flotilla, και διεκδικούμε την ασφαλή διέλευσή του, καθώς στις 31 Αυγούστου ξεκινά από λιμάνια της Μεσογείου με δεκάδες σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες, για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά κυρίως ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να σπάσει, η πολιορκία πρέπει να τελειώσει.

Στηρίζουμε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια.

World
Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
Champions League 27.08.25

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
