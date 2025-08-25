Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Για την επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, όπου μεταξύ άλλων ζητεί να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 2015 της Βουλής για την προώθηση της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακολούθως πρόσθεσε πως με βάση τον κανονισμό της Βουλής υπάρχει ένας μήνας προθεσμίας. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Κακλαμάνης, «υπάρχει θέμα διατύπωσης στο αίτημα. Δεν μπορεί να εκδώσει η Βουλή ψήφισμα. Ειδική απόφαση είχε πάρει η Βουλή το 2015».

Τι ανέφερε η επιστολή Ανδρουλάκη

Υπενθυμίζεται ότι, να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 2015 της Βουλής για την προώθηση της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών». Όπως τόνισε στην επιστολή, «είναι πλέον σαφές και ευδιάκριτο ότι οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων -κατά ρητή ομολογία του πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου- έχουν ως μόνο στόχο την πλήρη εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας από το σύνολο των Παλαιστινίων κατοίκων της και, ως εκ τούτου, συνιστούν πράξη εθνοκάθαρσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως «μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, με τραγικές διαστάσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και απρόβλεπτες ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις, είναι σαφές ότι η Βουλή των Ελλήνων, το πλέον δημοκρατικά νομιμοποιημένο, αντιπροσωπευτικό όργανο της Πολιτείας μας, δεν μπορεί παρά να αρθρώσει τη δική της διακριτή φωνή απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, την καταστροφή, τη συστηματική εθνοκάθαρση -χωρίς ισορροπίες και ίσες αποστάσεις απέναντι στη φρίκη».