Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
Πολιτική Γραμματεία 25 Αυγούστου 2025

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Για «φρίκη που ζει η Γάζα, οι Παλαιστίνιοι, μαζί και λιγοστοί ακόμα όμηροι» η οποία πρέπει να τελειώσει άμεσα κάνει λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Παλαιστίνη.

Ο κ. Παπανδρέου σε εκτενές άρθρο που δημοσιεύτηκε στην προσωπική ιστοσελίδα του υποστηρίζει ότι ενώ φαίνονται απέλπιδες οι κινήσεις της διεθνούς κοινότητας, λύσεις για την ειρήνη υπάρχουν οι οποίες ωστόσο υπονομεύονται κι ακυρώνονται ξανά και ξανά από τις ακραίες εθνικιστικές φωνές, τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη.

«Ο μόνος δρόμος μπροστά -όσο δύσβατος κι αν είναι- είναι η λύση των δύο κρατών. Και η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής. Φωνή που γεφυρώνει και συμφιλιώνει τους λαούς», προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Νετανιάχου και Χαμάς τρέφονται η μία από τη λογική άρνησης του άλλου»

Εξηγεί πως «κάποιοι φοβούνται ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι εχθρική προς το Ισραήλ, ή ακόμη και «ανταμοιβή» για τη Χαμάς. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η αναγνώριση ενισχύει τη μετριοπαθή πολιτική οδό, και αυτούς που παλεύουν για την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη. Ενδυναμώνει τις φωνές της λογικής τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

Τόνισε πως «η κυβέρνηση Νετανιάχου και η Χαμάς τρέφονται η μία από τη λογική άρνησης του άλλου – καθεμία αρνούμενη τη νομιμότητα της άλλης πλευράς. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης μπορεί να σπάσει τον φαύλο κύκλο της άρνησης και της βίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει την εντυπωσιακή κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μέσα στο Ισραήλ. Και το δημοκρατικό Ισραήλ το είπε καθαρά: «Ήρθε η ώρα. Να τελειώσει ο πόλεμος. Να γυρίσουν όλοι σπίτι. Να γίνει ειρήνη».

«Με την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα και η Ευρώπη στέκονται δίπλα στις θαρραλέες φωνές του Ισραήλ….Η αναγνώριση αυτή δεν απομονώνει το Ισραήλ. Αντίθετα, ενισχύει τις δυνάμεις λογικής -Ισραηλινών και Παλαιστινίων- που υψώνουν τη φωνή τους για ειρήνη και στέκονται αλληλέγγυες στις δημοκρατικές δυνάμεις της περιοχής. Όσοι δε συγχέουν το Ισραήλ με την εκάστοτε κυβέρνησή του, είτε από άγνοια είτε σκόπιμα, όχι μόνο παραπλανούν επιβάλλουν και μια άδικη ηθική κρίση σε έναν ολόκληρο λαό», υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου.

Επισημαίνει τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής αλληλεγγύης ενώ υπογραμμίζει τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα, θυμίζοντας τις πρωτοβουλίες του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, αναγνωρίζοντας πλήρως διπλωματικά την PLO και τη «Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 1988», που είχε ως αποτέλεσμα ο Γιασέρ Αραφάτ να δεσμευθεί, μεταξύ άλλων να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και να αποκηρύξει την τρομοκρατία.

Οι προτάσεις Παπανδρέου

Ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει έναν Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη με ισχυρό κι ηγετικό ρόλος της Ελλάδας για να φύγει από τη σημερινή στάση που μοιάζει παθητική, αν όχι παραλυμένη, απέναντι σε αυτή τη σύγκρουση.

Όπως υπογραμμίζει «ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ειρήνη Ισραήλ-Παλαιστίνης με την Ελλάδα ως Διαμεσολαβητή και Καταλύτη περιλαμβάνει:

1. Αναγνώριση και Πλαίσιο Ειρήνης

2. Ανθρωπιστικές Εγγυήσεις και Ανασυγκρότηση της Γάζας

3. Κοινωνία Πολιτών, Νεολαία και Ανθρωπιστική Αλληλεγγύη για την Ειρήνη

4. Ισορροπημένες και Αποτελεσματικές Κυρώσεις και Στρατηγική Επιρροή

5. Προστασία των ΜΜΕ και της Αξιόπιστης Πληροφόρησης

6. Ευρωπαϊκή Ενότητα

7. Μια Ελληνική Μεσογειακή Πρωτοβουλία».

«Η αδράνεια δεν είναι ουδετερότητα· είναι συνενοχή.

Η Ελλάδα, σφυρηλατημένη μέσα στον αγώνα για την ελευθερία και ως η γενέτειρα της δημοκρατίας, έχει καθήκον να ηγηθεί.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν είναι το τέλος της διπλωματίας–είναι η αρχή», καταλήγει στο άρθρο του ο Γιώργος Παπανδρέου.

Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

inTown
inTickets 24.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών
Σφοδρά πυρά 25.08.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Λύση δύο κρατών 24.08.25

ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής πριν κλείσει η Ολομέλεια για το καλοκαίρι. Είχε επισημάνει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη.

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βουλή 25.08.25

Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
Βουλή 25.08.25

Πυρά 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει
5D 25.08.25

Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Η έκθεση για την μεγάλη τραγωδία μετατρέπει τον επισκέπτη σε επιβάτη του μοιραίου πλοίου και ο Τιτανικός είναι ξανά εδώ για όλους όσοι θέλουν να νιώσουν την τραγικότητα ενός ναυαγίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών
Σφοδρά πυρά 25.08.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Από χτύπημα στον θώρακα ο θάνατος της 36χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Γυναικοκτονία στον Βόλο 25.08.25

Με εργαλείο ψησίματος σκότωσε ο 40χρονος τη σύζυγό του - Στον θώρακα το μοιραίο πλήγμα, τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε στον Βόλο διενεργήθηκε σήμερα - Ο θάνατός της προκλήθηκε από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό εργαλείο

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν
Στις 28 Αυγούστου 25.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν

Δείτε ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν στις 28 Αυγούστου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σύνταξη
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»
Βίντεο 25.08.25

Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»

Ο 59χρονος ηθοποιός Ντιν Κέιν, γνωστός από τον ρόλο του ως Σούπερμαν, θέλησε να «φλεξάρει» τις ικανότητές του ως πράκτορας της ICE αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

«Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη στον Άρη

Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
