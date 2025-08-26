Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο

Μπήκε στο ματς από το… πουθενά αλλά χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γίνει το πρόσωπο της μέρας στην Αγγλία.

Αυτό που πέτυχε δεν το λες και μικρό επίτευγμα, οπότε δικαιολογημένα όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω του.

Ο λόγος φυσικά για τον 16χρονο άσο της Λίβερπουλ, Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκη των «κόκκινων» στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νιούκαστλ.

Ήταν ένα γκολ – χρυσάφι καθώς σημειώθηκε στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων και ο πιτσιρικάς είδε το όνομα και την φωτογραφία του να φιγουράρουν σε όλα τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης.

Σίγουρα λοιπόν ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ είχε πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος με την εμφάνιση και το γκολ που πέτυχε ο νεαρός άσος των «κόκκινων».

Κι αυτό γιατί θα υπήρχε γκρίνια αν η Λίβερπουλ έμενε στο 2-2, ενώ είχε προηγηθεί 2-0 και οι «καρακάξες» έπαιξαν για μεγάλο χρονικό διάστημα με δέκα παίκτες.

Ο Ολλανδός λοιπόν τεχνικός αποθέωσε τον Ρίο Νγκουμόα μετά το τέλος του αγώνα, όπως επίσης και ο κεντρικός αμυντικός των πρωταθλητών Αγγλίας, Βίτζιλ Φαν Ντάικ.

«Ο Ρίο είναι φανταστικός παίκτης και μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτό το ξέρουμε και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε τον χρησιμοποιήσαμε στο παιχνίδι.

Έχει εκπληκτική ικανότητα στο τελείωμα των φάσεων κι αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητή των «κόκκινων», ενώ ο Ολλανδός στόπερ της Λίβερπουλ, επισήμανε.

«Ο Ρίο έχει μεγάλες δυνατότητες και όλοι είμαστε χαρούμενοι με το γκολ που πέτυχε. Βοήθησε την ομάδα να πάρει μια σπουδαία νίκη, ήταν ένα εξαιρετικό γκολ».

Το ρεκόρ του Ρίο στο Κύπελλο Αγγλίας

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός επιθετικός αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ, καθώς η παρθενική του συμμετοχή έγινε τον περασμένο Γενάρη.

Οι «κόκκινοι» είχαν κοντραριστεί με την Άκρινγκτον (ομάδα της League 2) στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας και ο Σλοτ είχε χρησιμοποιήσει τον Νγκουμόα στο βασικό σχήμα της ομάδας του.

Ο 16χρονος Ρίο έγραψε ιστορία σ’ εκείνο το παιχνίδι, καθώς με την παρουσία του στο ματς έγινε ο νεαρότερος παίκτης της Λίβερπουλ στην διοργάνωση του Κυπέλλου, καθώς ήταν 16 ετών και 135 ημερών.

Έγινε και ο δεύτερος πιο νέος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου, σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Ζερόμ Σινκλέρ να έχει το ρεκόρ καθώς είχε παίξει στην πρώτη ομάδα των «κόκκινων» σε ηλικία 16 ετών και έξι ημερών.

Αξίζει επίσης εδώ να τονίσουμε ότι ο Ρίο αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της Τσέλσι, με τις πληροφορίες πάντως ν’ αναφέρουν ότι στην παιδική του ηλικία ήταν οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το μόνο σίγουρο πάντως αυτή την στιγμή είναι ότι το Άνφιλτ κινείται σε ρυθμούς… Ρίο και οι οπαδοί των πρωταθλητών Αγγλίας έχουν έναν νέο… ήρωα, ηλικίας μόλις 16 ετών.