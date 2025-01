Ο 16χρονος Ενγκουμόα έγραψε ιστορία με τη Λίβερπουλ στο FA Cup

Το FA Cup, το ιστορικό Κύπελλο Αγγλίας, προσφέρεται πάντα για όμορφες ιστορίες και νέους πρωταγωνιστές. Μία τέτοια γράφτηκε και το μεσημέρι του Σαββάτου στο «Άνφιλντ» εκεί όπου η Λίβερπουλ υποδέχθηκε την Άκρινγκτον, ομάδα της League 2 (4η κατηγορία της Αγγλίας), για τον 3ο γύρο της διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, ο Άρνε Σλοτ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, δίνοντας την ευκαιρία σε παίκτες που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής τη φετινή σεζόν. Η μεγαλύτερη έκπληξη ωστόσο της ενδεκάδας των «ρεντς» είχε να κάνει με την παρουσία ενός παίκτη που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν με την πρώτη ομάδα.

Ο 16χρονος Ενγκουμόα, κλήθηκε να αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επιθεσης και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ σε ανδρικό επίπεδο, καθώς μετρούσε παρουσίες ως τώρα με την Κ-18 και με την Κ-19 των «ρεντς».

Rio Ngumoha is set to become Liverpool’s youngest ever player in the FA Cup at the age of 16 years and 135 days 😯 pic.twitter.com/mD3kz8M4lD

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 11, 2025