Λίβερπουλ: Ανανεώνει ο Φαν Ντάικ (pic)

Πολύ καλά νέα από την Αγγλία για τη Λίβερπουλ σχετικά με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της η Telegraph, ο Ολλανδός στόπερ βρίσκεται μια «ανάσα» από την ανανέωση με τους «reds».

Ο Φαν Ντάικ πείστηκε από την πρόταση που του έχει κατατεθεί, η Λίβερπουλ προέβη σε οικονομική υπέρβαση και αν όλα πάνε, όπως αναμένεται, στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του.

Επίσης, η Telegraph κάνει λόγο και για την επιθυμία του Ολλανδού αρχηγού να μείνει στο «Άνφιλντ», με τη Λίβερπουλ φυσικά να τον έχει ανάγκη και τον Άρνε Σλοτ να εισηγείται την παραμονή του.

🥇| BREAKING: Virgil Van Dijk is set to extend his contract with Liverpool. [@telegraaf via @DaveOCKOP] pic.twitter.com/YULY8W0e6P

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) January 10, 2025