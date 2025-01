Στιούαρτ Άτγουελ: Εξήγησε το VAR, όχι γιατί δεν απέβαλλε τον σκόρερ του Τότεναμ-Λίβερπουλ

Ο πρώτος ημιτελικός του Carabao Cup στο Λονδίνο υπήρξε ιστορικός, αφού για πρώτη φορά ένας διαιτητής εξήγησε στους θεατές της αναμέτρησης γιατί ελήφθη μία απόφαση με τη χρήση του VAR. Ο πολύπειρος Στιούαρτ Άτγουελ δεν μέτρησε το γκολ του Σολάνκε στο 79′ μετά τον έλεγχο της φάσης και ανακοίνωσε πως ο σκόρερ υποδείχτηκε οφσάιντ.

Πάντως, δεν ήταν αυτή η υπόδειξη του Άγγλου ρέφερι που συζητήθηκε… Γιατί στο 84′ ο Μπέργκβαλ ανέτρεψε αντιαθλητικά τον Τσιμίκα, με ένα τάκλιν που έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα.

Ο Άτγουελ δεν διέκοψε το παιχνίδι για να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή της Τότεναμ, ο οποίος θα αποβαλλόταν διότι θα δεχόταν την κίτρινη κάρτα. Αντιθέτως, ο Άτγουελ άφησε το πλεονέκτημα στους παίκτες της Λίβερπουλ, οι οποίοι εκδήλωσαν μία αποτυχημένη επίθεση.

