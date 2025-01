Χαμός με Τζίμα: Και η Λίβερπουλ στο… κυνήγι του 18χρονου στράικερ

Ο Στέφανος Τζίμας είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο hot ονόματα αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη. Στα 18 του χρόνια, ο Έλληνας επιθετικός βγάζει μάτια με τη φανέλα της Νυρεμβέργης και έχει στα… πόδια του τη μισή Ευρώπη, αν λάβουμε υπόψιν μας τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Μία από αυτές φαίνεται πως είναι και η Λίβερπουλ, σύμφωνα με γνωστό δημοσιογράφο, που έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον «Guardian» και την «Daily Mirror», ο Τζίμας βρίσκεται στα «ραντάρ» της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία έχει ξεχωρίσει το ταλέντο του και θέλει να τον αποκτήσει.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα η Λίβερπουλ είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να τον αποκτήσει είτε τώρα είτε και το καλοκαίρι με μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, καθώς τώρα αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Νυρεμβέργη. Στη φετινή αγωνιστική περίοδο στην Bundesliga 2, όπου αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ο Τζίμας μετρά 8 γκολ και 2 ασίστ σε 14 αγώνες.

