Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25 Αυγούστου 2025 | 22:55

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
Σκότωσε την σύζυγό του χτυπώντας την με εργαλείο ψησίματος, που μοιάζει με μαχαίρι και με απίστευτη μανία. To θανάσιμο χτύπημα στην καρδιά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο 40χρονος συζυγοκτόνος χτύπησε με το εργαλείο την γυναίκα και στον λαιμό προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Στο κορμί της άτυχης Όλας εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα.

«Δεν είχα σχεδιάσει να την σκοτώσω»

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω», δήλωσε αποκλειστικά στο Live News o 40χρονος.

Όπως αποκαλύπτει συγγενικό πρόσωπο του δράστη στο MEGA ο 40χρονος με αφορμή κάποια μηνύματα στο Facebook έκανε την ζωή της γυναίκας κόλαση, ενώ μόνο και στην ιδέα ότι εκείνη ήθελε να τον αφήσει έβγαινε εκτός ορίων.

«Ξεκίνησε με κάποια μηνύματα τα οποία παρερμηνευτήκαν από τον δράστη και η μητέρα είχε σκοπό ήδη να τον χωρίσει προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να τον διώξει», είπε ο γαμπρός του 40χρονου.

Ο δράστης παραμένει εριστικός, αν και τώρα λέει ότι μετάνιωσε επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην προκλητική συμπεριφορά της γυναίκας του, όπως ισχυρίζεται.

«Εξαγριώθηκα»

Όπως υποστηρίζει, όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον
καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου».

Ωστόσο, από το οικογενειακό περιβάλλον της 36χρονης περιγράφουν κακοποιητική συμπεριφορά και πως ο 40χρονος την βίαζε συνέχεια για να μένει έγκυος και να μην τον χωρίσει.

Τα παιδιά του ζευγαριού σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όσα έζησαν. Είδαν τον πατέρα τους να σκοτώνει την μητέρα τους. Δεν θέλω να τον δω μπροστά μου, λέει η μια του κόρη.

«Δεν θέλω να τον δω μπροστά μου»

«Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φώναζαν. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά ”θες να με σκοτώσεις”και λέει ”βάλτε την μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη χτύπησε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου», ανέφερε η κόρη του 36χρονου θύματος στο Live News.

Μέχρι την σύλληψη και για πολλές ώρες ο 40χρομνος κρυβόταν σε αυτό εδώ το εγκαταλελειμμένοι οικόπεδο και μάλιστα 200 μέτρα από το σπίτι που έμενε και διέπραξε το έγκλημα.

Αύριο ο 40χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, την ίδια ώρα φίλοι και συγγενείς θα λένε το τελευταίο αντίο στην 36χρονη.

World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Ποδόσφαιρο 25.08.25
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 25.08.25
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
On Field 25.08.25
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάζα 25.08.25
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25
LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Στον «αέρα» ο κανονισμός 25.08.25
Στον «αέρα» ο κανονισμός 25.08.25

Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί ο κανονισμός SAFE. Προτάθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Κομισιόν και εγκρίθηκε δυο μήνες μετά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Βίντεο 25.08.25
Βίντεο 25.08.25

Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του

Ο Γιάννης Πάριος, την Κυριακή 24 Αυγούστου, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι τους ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.

Σύνταξη
Όχι μαθήματα 25.08.25
Όχι μαθήματα 25.08.25

Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»

Πλήρης κάλυψη από τις ΗΠΑ στον Κούσνερ: «Ο πρέσβης είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Γαλλία και κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών για τα περί αντισημιτισμού.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη 2η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
