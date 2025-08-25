Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Σκότωσε την σύζυγό του χτυπώντας την με εργαλείο ψησίματος, που μοιάζει με μαχαίρι και με απίστευτη μανία. To θανάσιμο χτύπημα στην καρδιά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο 40χρονος συζυγοκτόνος χτύπησε με το εργαλείο την γυναίκα και στον λαιμό προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Στο κορμί της άτυχης Όλας εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα.

«Δεν είχα σχεδιάσει να την σκοτώσω»

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω», δήλωσε αποκλειστικά στο Live News o 40χρονος.

Όπως αποκαλύπτει συγγενικό πρόσωπο του δράστη στο MEGA ο 40χρονος με αφορμή κάποια μηνύματα στο Facebook έκανε την ζωή της γυναίκας κόλαση, ενώ μόνο και στην ιδέα ότι εκείνη ήθελε να τον αφήσει έβγαινε εκτός ορίων.

«Ξεκίνησε με κάποια μηνύματα τα οποία παρερμηνευτήκαν από τον δράστη και η μητέρα είχε σκοπό ήδη να τον χωρίσει προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να τον διώξει», είπε ο γαμπρός του 40χρονου.

Ο δράστης παραμένει εριστικός, αν και τώρα λέει ότι μετάνιωσε επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην προκλητική συμπεριφορά της γυναίκας του, όπως ισχυρίζεται.

«Εξαγριώθηκα»

Όπως υποστηρίζει, όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον

καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου».

Ωστόσο, από το οικογενειακό περιβάλλον της 36χρονης περιγράφουν κακοποιητική συμπεριφορά και πως ο 40χρονος την βίαζε συνέχεια για να μένει έγκυος και να μην τον χωρίσει.

Τα παιδιά του ζευγαριού σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όσα έζησαν. Είδαν τον πατέρα τους να σκοτώνει την μητέρα τους. Δεν θέλω να τον δω μπροστά μου, λέει η μια του κόρη.

«Δεν θέλω να τον δω μπροστά μου»

«Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φώναζαν. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά ”θες να με σκοτώσεις”και λέει ”βάλτε την μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη χτύπησε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου», ανέφερε η κόρη του 36χρονου θύματος στο Live News.

Μέχρι την σύλληψη και για πολλές ώρες ο 40χρομνος κρυβόταν σε αυτό εδώ το εγκαταλελειμμένοι οικόπεδο και μάλιστα 200 μέτρα από το σπίτι που έμενε και διέπραξε το έγκλημα.

Αύριο ο 40χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, την ίδια ώρα φίλοι και συγγενείς θα λένε το τελευταίο αντίο στην 36χρονη.