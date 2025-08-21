Έναν εφιάλτη έζησαν επιβάτες πτήσης της Delta – Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού του αεροσκάφους

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διεξάγει έρευνα μετά την αποκόλληση τμήματος φτερού από Boeing 737, της αεροπορικής εταιρείας Delta, εν ώρα πτήσης, πριν από την προσγείωσή του στο Τέξας την Τρίτη.

Στιγμές τρόμου στη διάρκεια της πτήσης

Η πτήση 1893 της Delta Air Lines εκτελούσε δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Austin-Bergstrom, όταν οι επιβάτες παρατήρησαν ότι κάτι είχε αποκολληθεί μερικώς από το πίσω μέρος του φτερού.

«Νομίζαμε ότι ήταν έντονη αναταραχή. Το αεροπλάνο κουνιόταν», είπε η επιβάτης Σανίλα Αρίφ στο CNN. «Η κυρία μπροστά μας άνοιξε το παράθυρο και μας είπε ότι έχει σπάσει. Άνοιξα το παράθυρο και τρόμαξα».

Το βίντεο που τράβηξε η Αρίφ έδειχνε το κομμάτι να κρέμεται πίσω από το φτερό, ενώ το αεροπλάνο πετούσε με ταχύτητα εκατοντάδων μιλίων την ώρα σε ύψος χιλιάδων ποδιών.

Ανησύχησε ότι αν το κομμάτι αποκολληθεί εντελώς, θα μπορούσε να χτυπήσει την ουρά του αεροσκάφους και να προκαλέσει συντριβή.

Τμήμα του πτερυγίου δεν ήταν στη θέση του

Μετά την προσγείωση «παρατηρήθηκε ότι ένα τμήμα του πτερυγίου της αριστερής πλευράς δεν ήταν στη θέση του», ανέφερε η Delta Air Lines σε δήλωση. «Το αεροσκάφος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για συντήρηση».

Τα πτερύγια είναι επιφάνειες στο πίσω μέρος του φτερού που έχουν σχεδιαστεί για να εκτείνονται κατά την απογείωση και την προσγείωση.

«Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία τους, καθώς τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 62 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η Delta δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα της FAA.