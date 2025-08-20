Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Η επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία, ότι η Τουρκία καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες από την αρχή του πολέμου για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης και ότι υποστηρίζει τις θέσεις που στοχεύουν στην εδραίωση διαρκούς ειρήνης με τη συμμετοχή όλων των μερών».

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia. The call addressed the outcomes of the Alaska summit as well as the Türkiye-Russia bilateral relations, trade in particular. Noting that he is closely monitoring the developments with regard to the… — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 20, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος, από την πλευρά του, αναφερόμενος στις συναντήσεις αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, ευχαρίστησε τον Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία των ειρηνευτικών συνομιλιών από την Τουρκία και για τις προσπάθειές του.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρόεδρος Πούτιν συμφώνησαν επίσης ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν τον διάλογο.