«Δεν είναι ένας από μας!» – Οι κλόουν δεν θέλουν να τους συγκρίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ

Οι κλόουν αντιδρούν μετά από χρόνια που τους συγκρίνουν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τιμ Κάνινγκχαμ, πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Κλόουν χωρίς Σύνορα, να δηλώνει ότι η προσβολή υποτιμά αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «ιερή μορφή τέχνης».

«Ας βρούμε μια καλύτερη μεταφορά για να περιφρονήσουμε και να καταργήσουμε τον φασισμό», έγραψε ο Κάναγκαν σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην εφημερίδα The Washington Post. «

Αφήστε τον κλόουν έξω από τις συγκρίσεις με τον Τραμπ και, για την ακρίβεια, από όλη την πολιτική. Δώστε στον ‘κλόουν’ τον σεβασμό που του αξίζει και επικαλεστείτε μας για το καλό: σε συμμαχία με άλλους καλλιτέχνες, ακτιβιστές και ανθρώπους που πιστεύουν σε έναν καλύτερο, πιο ευτυχισμένο κόσμο».

The Washington Post just published an op-ed from «Clowns without Borders» because they’re mad libs use ‘clown’ negatively. Yes, this is real. 🤡🤡 pic.twitter.com/8DSwxwFCiB

— Abigail Jackson (@ATJackson47) July 10, 2025