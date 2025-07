Τέρι Γκίλιαμ: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μαντάρα την τελευταία μου ταινία

Η 29η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ούμπρια στην Ιταλία ξεκινά σήμερα και ο επίτιμος πρόεδρός του, Τέρι Γκίλιαμ, έχει πολλά να πει για τη μακρά και ποικίλη καριέρα του ως κινηματογραφιστής, αστείος άνθρωπος και προβοκάτορας.

Το φεστιβάλ, το οποίο διαρκεί έως την Κυριακή, θα περιλαμβάνει το Σάββατο μια εκδήλωση με την ονομασία «Becoming X into the Gilliamverse», μια καλλιτεχνική/μουσική παρέμβαση της κολεκτίβας σκιτσογράφων Becoming X, η οποία είναι αφιερωμένη στην 40ή επέτειο της θρυλικής δυστοπικής κωμωδίας επιστημονικής φαντασίας Brazil του Gilliam. «Ως επιστέγασμα αυτής της ημέρας, μια ζωντανή ζωγραφική θα πραγματοποιηθεί στην Piazza San Francesco, αμέσως μετά την προβολή της ταινίας», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Ο Γκίλιαμ μίλησε στο The Hollywood Reporter για την επέτειο της ταινίας, την κατάσταση της ταινίας του «The carnival at the end of days» και το πώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συνέβαλε στην καθυστέρηση της ταινίας.

H πάντα επίκαιρη ταινία Brazil

Αναφορικά με το γιατί η ταινία Brazil μοιάζει τόσο επίκαιρη αυτός λέει πως ο λόγος είναι πως «κόσμος ήταν πάντα έτσι» και απλά αυτός κοίταξε το μέλλον και σκέφτηκε πώς θα ήταν και είδε «μακροπρόθεσμα».

«Προφανώς, είμαι προφήτης. Πολύ απλό! Δεν ξέρω. Ο Απλώς κοίταξα [το μέλλον] τότε και σκέφτηκα πώς θα ήταν. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται τα μακροπρόθεσμα γεγονότα», είπε γελώντας.

To χιούμορ σήμερα

Στη συνέχεια της συνέντευξης ενώ παραδέχτηκε πως έχει τη φήμη ενώ από τους πιο αστείους κινηματογραφιστές, σχολίασε την κατάσταση της έλλειψης του χιούμορ και της ειρωνείας τη σήμερον.

«Νομίζω ότι ο Τραμπ έχει αλλάξει σημαντικά τα πράγματα», είπε αρχκά. «Έχει φέρει τα πάνω κάτω στον κόσμο. Δεν ξέρω αν ο κόσμος θα γελάει περισσότερο, αλλά μάλλον φοβάται λιγότερο να γελάσει», είπε, ενώ πρόσθεσε: «Υπήρχαν woke ακτιβιστές με μια πολύ στενή, αυτοδικαιωμένη άποψη. Αυτό έχει φοβίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, και πολλοί άνθρωποι ήταν πολύ δειλοί στο να λένε αστεία, να διακωμωδούν πράγματα, επειδή αν πεις ένα αστείο, αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι χτυπάς κάποιον. Όχι, βρίσκεις το χιούμορ στην ανθρωπότητα!»

«Έτσι, η ειρωνεία, η σάτιρα είχαν ουσιαστικά πεθάνει. Και το χιούμορ, για μένα, είναι ίσως ένα από τα πιο ουσιώδη πράγματα στη ζωή. Έχεις έξι αισθήσεις, και η έβδομη αίσθηση είναι το χιούμορ, και αν δεν το έχεις αυτό, η ζωή θα είναι μίζερη», σχολίασε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το σαμποτάζ

Ερωτηθείς εάν η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ επηρέασε τη δουλειά του είπε για το The carnival at the end of days : «Λοιπόν, έχει γ*μήσει την τελευταία ταινία που δούλευα. Γιατί ήταν μια σάτιρα για τα τελευταία αρκετά χρόνια, όταν τα πράγματα πήγαιναν όπως πήγαιναν. Τα έφερε όλα ανάποδα. Οπότε σκότωσε την ταινία μου»

«Είχα έναν υπότιτλο που έλεγε: ‘Μεγάλη διασκέδαση για όλους εκείνους που απολαμβάνουν να προσβάλλονται’. Έτσι το προσέγγισα. Νομίζω ότι ο Τραμπ κατέστρεψε τη σάτιρα. Θέλω να πω, πώς μπορείς να είσαι σατιρικός με αυτό που συμβαίνει με τον τρόπο που κάνει τον κόσμο;», πρόσθεσε.

«Με το Carnival, τις προάλλες σκεφτόμουν να βάλω ένα μικρό προοίμιο λέγοντας ότι αυτό που θα δείτε διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου που οι ιστορικοί αποκαλούν ‘τα χαμένα χρόνια του Τραμπ’ από το 2020 έως το 2024, είπε.

Αναφορικά με το αν θα γυριστεί τελικά η πολυαναμένομενη ταινία είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να ξαναγράψω πολλά από αυτά. Ακόμα προσπαθώ να αποφασίσω πώς θα το προσεγγίσω αυτό»

Ενώ για το ενδεχόμενο καστ της ταινίας είπε: «Ναι, αν την κάνουμε ποτέ. Ο Τζεφ Μπρίτζες είναι η φωνή του Θεού. Ο Τζόνι Ντεπ παίζει τον Σατανά. Οπότε το καστ είναι αρκετά καλό. Άνταμ Ντράιβερ, Τζέισον Μομόα, Άσα Μπάτερφιλντ, Έμμα Λέρντ και Τομ Γουέιτς. Νομίζεις ότι όλοι θα σπεύσουν να μου δώσουν όλα τα χρήματα που χρειάζομαι. Δεν είναι τόσο εύκολο».

*Πηγή: The Hollywood Reporter