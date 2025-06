Από ένα απρόοπτο που θύμισε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, σημαδεύτηκε η αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Νιού Τζέρσεϊ το απόγευμα της Κυριακής (8/6).

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραπάτησε ανεβαίνοντας τη σκάλα του Air Force One και χρειάστηκε να κρατηθεί από το κάγκελο για να μην πέσει.

Το στιγμιότυπο δείχνει τον 78χρονο Τραμπ να χάνει για λίγο την ισορροπία του, όμως καταφέρνει με ψυχραιμία να συνεχίσει την πορεία του ατάραχος.

Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media. Πολλοί έσπευσαν να συγκρίνουν το συμβάν με ένα παρόμοιο ατύχημα του Τζο Μπάιντεν, που είχε γλιστρήσει στις ίδιες σκάλες.

«Αν αυτός ήταν ο Μπάιντεν, θα υπήρχαν έκτακτες ειδήσεις σε όλα τα κανάλια», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X.

«Όταν ο Μπάιντεν παραπατούσε, το Fox έπαιζε τα βίντεο ξανά και ξανά, σαν να ήταν κάτι τόσο σημαντικό όσο η προσσελήνωση», παρατήρησε ο δημοσιογράφος Άαρον Ρουπάρ.

«Ανυπομονώ για όλα τα βιβλία και τη συνεχή κάλυψη του γεγονότος στα ΜΜΕ», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Μάρκο Φριέρι.

🚨 BREAKING: DOWN GOES DONALD

Trump just stumbled and almost faceplanted boarding Air Force One. I’ve been telling you — he drags his legs and he’s clearly not well.

When Biden stumbled, the media lost its mind and Tapper wrote an entire fake “nonfiction” book.

Where are they… pic.twitter.com/MZlHfbfDUJ

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) June 8, 2025