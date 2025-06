Οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους μετανάστες συνεχίστηκαν την Κυριακή στο Λος Άντζελες παρά την απόφαση του Τραμπ να στείλει στρατό στους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ για να τις καταστείλει.

Στη πλειοψηφία τους οι κινητοποιήσεις είναι ειρηνικές αλλά δεν έλειψαν και περιστατικά συγκρούσεων με την αστυνομία, που χρησιμοποιεί και πλαστικές σφαίρες κατά του πλήθους.

Η δημοσιογράφος του Nine News Australia, Λόρεν Τομάσι τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα την ώρα που κάλυπτε τις διαδηλώσεις.

«Η αστυνομία του Λος Άντζελες (κινείται) έφιππη, ρίχνει σφαίρες πλαστικές σφαίρες στους διαδηλωτές, τους μετακινεί μέσα στην καρδιά του Λος Άντζελες», είπε στην κάμερα λίγο πριν δεχτεί και η ίδια πλαστική σφαίρα στο πόδι.

The police fired rubber bullets at Australian reporter Lauren Tomasi while she was reporting live from Los Angeles today.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) ότι σε ολόκληρη την περιοχή του κέντρου οι «συγκεντρώσεις κηρύσσονται παράνομες», ισχυριζόμενη ότι οι διαδηλωτές πέταξαν κομμάτια τσιμέντου, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.

I’m so proud of my fellow Angelinos right here in Los Angeles. This is how we do it out here!!!!! Fuck around and find out, Donald Trump. pic.twitter.com/hCjQEyxakC

— OptimusJack (@Optimusjack89) June 9, 2025