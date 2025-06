Telegraph: Αυτές είναι οι ωραιότερες παραλίες της Ευρώπης – Στη λίστα πρωταγωνιστεί (και) η Ελλάδα

Η βρετανική εφημερίδα Telegraph μόλις δημοσίευσε μια λίστα με σαράντα παραλίες που οι ειδικοί της θεωρούν ως τις καλύτερες της Ευρώπης, οπότε πάρτε μολύβι και χαρτί για να σημειώσετε υποψήφια μέρη για ταξίδι -αν φυσικά είστε από αυτούς που κανονίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές τελευταία στιγμή.

Ξεκινάμε από την Ισπανία και την La Concha, ένας υπέροχος κόλπος σε σχήμα μισοφέγγαρου στο Σαν Σεμπαστιάν, την οποία η Telegraph χαρακτηρίζει ως: «Ίσως η πιο φινετσάτη παραλία που βρίσκεται εντός πόλης στον κόσμο».

Άλλες παραλίες της χώρας που βρίσκονται στην πολυπόθητη λίστα είναι η Platja de Formentor στη Μαγιόρκα και η Playa de Poo στις Αστούριες.

Στη συνέχεια κάνουμε μια αναμενόμενη στάση στην Ελλάδα, η οποία φιγουράρει στη λίστα με πέντε παραλιακές στάσεις: Σεϋχέλλες στην Ικαρία, Ξερόκαμπος στην Κρήτη, Σαρία στην Κάρπαθο, Βοϊδοκοιλιά στην Μεσσηνία και Φτέρη στην Κεφαλονιά.

Είτε έχετε επισκεφτεί τις εν λόγω παραλίες, είτε έχετε ρίξει μια ματιά στο Google για να δείτε την όψη του καταγάλανου υγρού στοιχείου, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε σε κάτι: βρίσκονται δικαίως στη λίστα – αλλά μην κάνετε το λάθος και πάτε στις Σεϋχέλλες κάποιο μεσημέρι του Αυγούστου μετά από πανηγύρι.

Ακολουθούν αναλυτικά οι σαράντα ωραιότερες παραλίες της Ευρώπης οι οποίες απλώνουν τα δίχτυα τους από την Ιταλία μέχρι την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο.

Οι αγαπημένες παραλίες της Telegraph

Ισπανία

Bolonia, Ανδαλουσία

Praia de Rodas, Illas Cíes, Γαλικία

La Concha, Σαν Σεμπαστιάν

Playa de Poo, Asturias

Praia As Catedrais, Γαλικία

Platja de Treumal, Καταλονία

Platja de Formentor, Μαγιόρκα

Πορτογαλία

Porto Santo

Praia da Adraga, Sintra

Praia Fluvial de Monsaraz, Alentejo

Praia do Barril, Algarve

Praia do Cabedelo, Viana do Castelo

Γαλλία

Plage du Coz-Pors, Βρετάνη

Calanque de Figuerolles, Κυανή Ακτή

Plage de Wissant, Hauts-de-France

Plage de Gatseau, Île d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine

Plage de Roccapina, Κορσική

Dune du Pilat, Nouvelle-Aquitaine

Plage des Fosses, Κυανή Ακτή

Ιταλία

Baia del Silenzio, Sestri Levante, Λιγουρία

Collelungo, Alberese, Τοσκάνη

Calamosche, Vendicari, Σικελία

Porto Selvaggio, Nardò, Απουλία

Alberoni, Βενετία, Βένετο

Ελλάδα

Ξερόκαμπος, Κρήτη

Σαρία, Κάρπαθος

Σεϋχέλλες, Ικαρία

Βοϊδοκοιλιά, Μεσσηνία

Φτέρη, Κεφαλονιά

Κροατία

Zlatni Rat, Bol, Brač, Κροατία

Punta Rata, Brela, Κροατία

Sahara Beach, Rab, Κροατία

Άλλες χώρες στην Ευρώπη

Kraljicina Plaza, Sveti Stefan, Μαυροβούνιο

Binz, Γερμανία

Haukland Beach, Lofoten, Νορβηγία

Phaselis, Τουρκία

Blokhus Beach, Δανία

Sandhammaren, Σουηδία

Ramla Beach, Gozo, Μάλτα

Lara Beach, Κύπρος

*Με πληροφορίες από: Time Out | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Vasiliki Theodoridou | Unsplash