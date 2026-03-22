Ένα αεροδρόμιο στη Φλόριντα επιχειρεί να κάνει τα αεροπορικά ταξίδια λιγότερο αγχωτικά για τα νευροδιαφορετικά άτομα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εμπειρία της πτήσης πριν ταξιδέψουν πραγματικά.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα υλοποιήθηκε το πρόγραμμα Wings for All, μια ειδικά σχεδιασμένη «δοκιμαστική» πτήση που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του αεροδρομίου και του αεροσκάφους σε ελεγχόμενες συνθήκες. Η πρωτοβουλία έγινε σε συνεργασία με τη Delta Airlines και τον οργανισμό The Arc Gateway, που υποστηρίζει άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.

Βήμα-βήμα η εμπειρία του ταξιδιού

Στις 24 Φεβρουαρίου, δεκάδες συμμετέχοντες ακολούθησαν όλα τα στάδια μιας κανονικής πτήσης: παρέλαβαν κάρτες επιβίβασης, πέρασαν από έλεγχο ασφαλείας, βρήκαν την πύλη τους και επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, το οποίο μάλιστα τροχοδρόμησε στον διάδρομο. Όλα έγιναν με στόχο τη σταδιακή εξοικείωση και τη μείωση του άγχους.

Ο κυβερνήτης της Delta, Νταν Κούντρνα, υπογράμμισε ότι πολλοί άνθρωποι στερούνται σημαντικές εμπειρίες ζωής επειδή το αεροπορικό ταξίδι τους προκαλεί έντονη ανησυχία. Όπως ανέφερε, τέτοιες δράσεις μπορούν να κάνουν τη διαδικασία πιο ομαλή τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Από την εξοικείωση στα όνειρα

Ο οργανισμός The Arc Gateway είχε στο παρελθόν διοργανώσει παρόμοιες δράσεις, όπως το Wings for Autism, όμως πλέον το πρόγραμμα απευθύνεται ευρύτερα σε κάθε νευροδιαφορετικό άτομο που επιθυμεί να προετοιμαστεί για ένα ταξίδι.

Συμμετέχοντες του προγράμματος μίλησαν για το πόσο καθοριστική ήταν η εμπειρία. Η Στέφανι Τζόνσον, που έλαβε μέρος μαζί με τη 14χρονη εγγονή της, Πέισλι, εξήγησε ότι χωρίς μια τέτοια σταδιακή εξοικείωση δεν θα μπορούσαν να μπουν απευθείας σε κανονική πτήση. Μετά τη δοκιμή, όπως είπε, και οι δύο αισθάνονται πλέον πιο σίγουρες για το πρώτο τους πραγματικό ταξίδι.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Άιλα Τρόγουικ περιέγραψε τη μέρα ως ορόσημο για τη ζωή της. Όπως ανέφερε, ονειρεύεται να ταξιδέψει αρχικά στη Νέα Υόρκη και, σε βάθος χρόνου, να ακολουθήσει καριέρα στην εξερεύνηση του διαστήματος. «Δεν έχω ξαναμπεί ποτέ σε αεροπλάνο και σήμερα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου», είπε, με τον κυβερνήτη της πτήσης να παραδέχεται ότι η αντίδρασή της τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

Η εκδήλωση αυτή ήταν η πρώτη του είδους της στην Πενσακόλα, αν και η Delta πραγματοποιεί αντίστοιχα προγράμματα και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ. Το αεροδρόμιο σκοπεύει να συνεχίσει τη συνεργασία, με στόχο η δράση να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός.

*Με πληροφορίες από: People