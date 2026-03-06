Σκόπελος: Το νησί της Ευρώπης που διατηρεί ακόμη την ταυτότητα του
«Ένα νησί της Ευρώπης που, ακόμη και "χωρίς το soundtrack του Mamma Mia", αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε επισκέπτη».
- Βροχές με… ήλιο σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα
- «Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ
- Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
Για δύο μήνες η Σκόπελος και η Ελλάδα θα προβάλλονται «στον αέρα», στη διάρκεια διεθνών πτήσεων. Το νησί του Mamma Mia πρωταγωνιστεί σε κεντρικό τετρασέλιδο αφιέρωμα του περιοδικού En Voyage που διαβάζεται από 600.000 περίπου επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Aurigny Flights μέσα σε πτήσεις για Μ. Βρετανία και Γαλλία.
Όπως αναφέρεται στο εκτενές ταξιδιωτικό άρθρο, που προέκυψε έπειτα από δημοσιογραφική αποστολή με πρωτοβουλία του Δήμου Σκοπέλου, «το καταπράσινο νησί των Βορείων Σποράδων, έχει τα τελευταία χρόνια κατακτήσει τη διεθνή προσοχή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στο Αιγαίο. Με φόντο την προβολή μέσα από τον κινηματογράφο, το νησί επιβεβαιώνει ότι η πραγματική του δύναμη βρίσκεται πέρα από τη «μεγάλη οθόνη», στην απαράμιλλη φυσική ομορφιά, την αρχιτεκτονική ταυτότητα και την ατμόσφαιρα γαλήνης που το χαρακτηρίζει.
Η Σκόπελος ξεχωρίζει για τα λευκά, παραδοσιακά σπίτια με τις κεραμοσκεπές, τα στενά καλντερίμια και τις ανθισμένες αυλές που αποπνέουν νησιωτική κομψότητα. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι διάχυτη σε κάθε γωνιά, με δεκάδες εκκλησίες και μοναστήρια να μαρτυρούν τη βαθιά πνευματική παράδοση του τόπου. Από οργανωμένες ακτές έως απομονωμένους κολπίσκους, ο προορισμός καλύπτει κάθε προτίμηση. Η αρμονική συνύπαρξη πράσινου και γαλάζιου συνθέτει το ιδανικό σκηνικό για ξεκούραση, δραστηριότητες και θαλάσσιες εξορμήσεις. Παράλληλα, οι τοπικές συνταγές, βασισμένες σε τοπικά προϊόντα και φρέσκα θαλασσινά, προσφέρουν γευστικές απολαύσεις με τη φημισμένη Σκοπελίτικη τυρόπιτα να ξεχωρίζει και τα εστιατόρια και ταβερνάκια του νησιού να συνδυάζουν παράδοση με δημιουργικότητα»
Το περιοδικό καταλήγει πως «με ήπια τουριστική ανάπτυξη και ποιοτικές υποδομές φιλοξενίας, η Σκόπελος προσφέρει μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Ένα νησί της Ευρώπης που, ακόμη και «χωρίς το soundtrack του Mamma Mia», αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε επισκέπτη».
Αναφερόμενη στην προοπτική της νέας σεζόν, η πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη, προσέθεσε πως «στόχος μας είναι η εξωστρέφεια χωρίς όμως να κάνουμε συμβιβασμούς στην ποιότητα και την τοπική μας ταυτότητα. Η Σκόπελος είναι μαγνήτης για ταξιδιώτες της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα επιστρέψουν ξανά γιατί νοιώθουν το νησί, σπίτι τους. Για την ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής σχέσης, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές».
- Pierra Creta: Αυθεντική εμπειρία ορεινής Κρήτης με σκι στον Ψηλορείτη
- Σκόπελος: Το νησί της Ευρώπης που διατηρεί ακόμη την ταυτότητα του
- Εθελοντισμός: Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για τα αδέσποτα ζώα
- Ο πόλεμος στο Ιράν και ο θαυμασμός για τη βαναυσότητα
- Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
- Το Μαρόκο ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ουαμπί: Ο νέος προπονητής του Ελ Κααμπί
- BHMAGAZINO – Women’s Era: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις