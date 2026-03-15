Οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα
Planet Travel 15 Μαρτίου 2026, 13:20

Οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα

Ψάχνετε για τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να επισκεφθείτε; Στην 10η ετήσια έκθεσή του, το Time Out κατατάσσει τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου

Spotlight

Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να επισκεφτεί κανείς αυτή τη στιγμή; Μια νέα παγκόσμια έκθεση από το Time Out έχει τις απαντήσεις.

Το περιοδικό μόλις δημοσίευσε την 10η ετήσια κατάταξη των 50 κορυφαίων πόλεων στον κόσμο, βασισμένη σε πληροφορίες από τους ανθρώπους που τις γνωρίζουν καλύτερα: τους ντόπιους.

Για να εντοπίσει τα μέρη που οι κάτοικοι λένε ότι είναι τα πιο συναρπαστικά για να επισκεφτεί κανείς αυτή τη στιγμή, το Time Out διεξήγαγε έρευνα σε κατοίκους πόλεων σε όλο τον κόσμο, μαζί με τους συντάκτες του περιοδικού και τους ειδικούς της πόλης.

Πώς το Time Out καθόρισε τις καλύτερες πόλεις;

Διανύοντας τώρα τον 10ο χρόνο της, η κατάταξη έχει επεκτείνει την εμβέλειά της και τη μεθοδολογία της. Για να προσδιορίσει τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο, η Time Out διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 24.000 κατοίκους σε 150 πόλεις, θέτοντας ερωτήσεις στους κατοίκους σε 42 γλώσσες.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για δεκάδες παράγοντες που διαμορφώνουν την αστική ζωή, όπως το φαγητό, η νυχτερινή ζωή, ο πολιτισμός, η προσιτή τιμή, η ευτυχία, η κοινότητα και η συνολική ατμόσφαιρα της πόλης.

Τι μας κάνει σπουδαίους; Όπως γράφει το TIME OUT, φανταστείτε μια πόλη όπου μπορείτε να σταθείτε στη σκιά της Ακρόπολης, να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά μιας παραλίας με Γαλάζια Σημαία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, να περπατήσετε σε λόφους με άρωμα πεύκου όπως ο Λυκαβηττός, και να χορέψετε μέχρι το πρωί σε ένα techno πάρτι… όλα σε μια μέρα. «Αυτή είναι η Αθήνα!

Η μοναδική πόλη της Ελλάδας στην 40η θέση

Μία πόλη της Ελλάδας εμφανίζεται στη φετινή λίστα του Time Out. Η Αθήνα, που βρίσκεται στην 40η θέση της λίστας.

Τι μας κάνει σπουδαίους; Όπως γράφει το TIME OUT, φανταστείτε μια πόλη όπου μπορείτε να σταθείτε στη σκιά της Ακρόπολης, να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά μιας παραλίας με Γαλάζια Σημαία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, να περπατήσετε σε λόφους με άρωμα πεύκου όπως ο Λυκαβηττός, και να χορέψετε μέχρι το πρωί σε ένα techno πάρτι… όλα σε μια μέρα.

Πρώτη στη λίστα

Ο βρετανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης Time Out ονόμασε τις «καλύτερες πόλεις για το 2026» και οι μισές από τις 10 κορυφαίες βρίσκονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η Μελβούρνη αναδείχθηκε πρώτη, η Σανγκάη δεύτερη και το Εδιμβούργο ήρθε τρίτο, ακολουθούμενο από το Λονδίνο στην τέταρτη θέση.

Σανγκάη

Οι υπόλοιπες πόλεις της πρώτης δεκάδας συμπληρώνονται από: το Λονδίνο στο Νο. 4, τη Νέα Υόρκη στο Νο. 5, το Κέιπ Τάουν στο Νο. 6, την Πόλη του Μεξικού στο Νο. 7, την Μπανγκόκ στο Νο. 8, τη Σεούλ στο Νο. 9 και το Τόκιο στο Νο. 10.

Κατάταξη: Οι 50 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2026

  1. Μελβούρνη, Αυστραλία
  2. Σαγκάη, Κίνα
  3. Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο
  4. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
  5. Νέα Υόρκη
  6. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική
  7. Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
  8. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη
  9. Σεούλ, Νότια Κορέα
  10. Τόκιο, Ιαπωνία
  11. Ζυρίχη, Ελβετία
  12. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία
  13. Κοπεγχάγη, Δανία
  14. Σάο Πάολο, Βραζιλία
  15. Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ
  16. Κρακοβία, Πολωνία
  17. Πόρτο, Πορτογαλία
  18. Γκουανταλαχάρα, Μεξικό
  19. Μαδρίτη, Ισπανία
  20. Βαλένθια, Ισπανία
  21. Σίδνεϊ, Αυστραλία
  22. Παρίσι, Γαλλία
  23. Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη
  24. Μαρακές, Μαρόκο
  25. Ανόι, Βιετνάμ
  26. Μπαθ, Ηνωμένο Βασίλειο
  27. Μπιλμπάο, Ισπανία
  28. Βερολίνο, Γερμανία
  29. Αδελαΐδα, Αυστραλία
  30. Πεκίνο, Κίνα
  31. Αμβέρσα, Βέλγιο
  32. Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη
  33. Νάπολη, Ιταλία
  34. Άμστερνταμ, Ολλανδία
  35. Μεδεγίν, Κολομβία
  36. Λίμα, Περού
  37. Βανκούβερ, Καναδάς
  38. Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ
  39. Οσάκα, Ιαπωνία
  40. Αθήνα, Ελλάδα
  41. Σικάγο, ΗΠΑ
  42. Κάιρο, Αίγυπτος
  43. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
  44. Βιέννη, Αυστρία
  45. Δουβλίνο, Ιρλανδία
  46. Σαν Φρανσίσκο
  47. Λάγος, Νιγηρία
  48. Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία
  49. Λισαβόνα, Πορτογαλία
  50. Μπογκοτά, Κολομβία

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Η ζωή συνεχίζεται 10.03.26

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 15.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Πένθος 15.03.26

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

