09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
Πέντε από τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για vintage αγορές – Ανάμεσά τους και η Αθήνα
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 12:00

Πέντε από τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για vintage αγορές – Ανάμεσά τους και η Αθήνα

Οι vintage αγορές της Ευρώπης κερδίζουν έδαφος, με πλήθος κόσμου να αναζητά το επόμενο «διαμάντι» για την ντουλάπα ή το σπίτι τους

Τα τελευταία χρόνια έδαφος κερδίζουν οι vintage αγορές, τόσο για το χαμηλό κόστος τους, όσο και για το στυλ που προσφέρουν στους αγοραστές, οι οποίοι αναζητούν να προσθέσουν μία «παλιά» νότα στην ενδυμασία τους ή και στο σπίτι τους.

Πέντε πόλεις αποτελούν το επίκεντρο των second hand αγορών στην Ευρώπη, ανάμεσά τους και η Αθήνα.

Βερολίνο

Αν και το Mauerpark στην περιοχή Prenzlauer Berg στο Βερολίνο είναι γνωστό για την υπαίθρια αγορά του και πουλάει καλά προϊόντα, στην πραγματικότητα οι μικρότερες αγορές τείνουν να έχουν πιο ενδιαφέροντα και μοναδικά ευρήματα. Μια από τις πιο γνωστές είναι η Arkonaplatz στην περιοχή Mitte, η οποία είναι ιδιαίτερα γοητευτική το φθινόπωρο, όταν το φως και τα γύρω δέντρα παίρνουν χρυσές αποχρώσεις. Εεκεί μπορεί κανείς να βρει παλιό κινηματογραφικό και φωτογραφικό εξοπλισμό, καθώς και βιομηχανικά έπιπλα, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η υπαίθρια αγορά Rathaus Schöneberg στο Tempelhof-Schöneberg είναι μια από τις παλαιότερες του Βερολίνου. Πρόκειται κυρίως για αντικείμενα που πουλάνε άνθρωποι που κάνουν εκκαθάριση, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες εμπόρους, και είναι προσιτά σε τιμές.

Λιγότερο γνωστό στους μη Βερολινέζους, το Kranoldplatz Flohmarkt στο Neukölln είναι μια καλή επιλογή για ωραία μεταχειρισμένα αντικείμενα. Αυστηροί κανονισμοί περιορίζουν επίσης τα προϊόντα που μπορούν να πουλήσουν οι πωλητές.

Για το πιο όμορφο περιβάλλον, όμως, η αγορά αντικών και βιβλίων στο Museum Island είναι μία ιδιαίτερα «ρομαντική» απόλαυση.

Καταστήματα για μεταχειρισμένα αντικείμενα υπάρχουν σε όλη την πόλη, αλλά αξίζει να επισκεφθείτε το Friedrichshain. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο κατάστημα Humana στην Ευρώπη και υπάρχουν και πολλά μικρότερα καταστήματα. Το V Vintage (Kopernikusstraße 18 και Grünberger Straße 50) έχει μια μεγάλη ποικιλία από κομμάτια, από vintage τζιν μέχρι ρετρό après-ski, ενώ το Soul and Style (Krossener Straße 24 και Frankfurter Allee 35-37) προσφέρει μόδα με ξεκάθαρο στυλ της δεκαετίας του ’80, με μπλουζάκια συγκροτημάτων, glitter και φανταχτερά αθλητικά σύνολα.

Αθήνα

Περίπου 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας, είναι ο Πειραιάς όπου μέχρι τις 2 μ.μ. περίπου, την Κυριακή, λειτουργεί υπαίθρια αγορά δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Συχνά θα βρείτε ωραία ρούχα ρετρό και vintage είδη οικιακής χρήσης.

Μια άλλη επιλογή για την Κυριακή είναι το παζάρι των ρακοσυλλεκτών λίγα λεπτά με τα πόδια από το σταθμό «Ελαιώνας», όπου πωλούνται τα πάντα, από έπιπλα και είδη σπιτιού μέχρι βιβλία και δίσκους.

Αλλού, τα επιμελημένα vintage καταστήματα περιλαμβάνουν το Kilo Shop, όπου τα ευρήματα χρεώνονται με βάση το βάρος. Οι πιο πολυτελείς επιλογές περιλαμβάνουν το Anthophile Vintage, όπου κυριαρχούν τα λουλούδια και η φαντασία, και το Handpicked Cherries.

Στοκχόλμη

Η Στοκχόλμη έχει δύο καταστήματα της δημοφιλούς ευρωπαϊκής αλυσίδας Humana – ένα στην περιοχή Norrmalm και ένα άλλο στο Södermalm – που είναι ιδανικά για ρούχα και αξεσουάρ. Με πολλά καταστήματα σε όλη την πόλη, η Myrorna – που ανήκει στο σουηδικό παράρτημα του Στρατού της Σωτηρίας – είναι πιο κατάλληλη για το σπίτι σας παρά για την ντουλάπα σας. Τα πορσελάνινα Gustavsberg και τα κομψά γυάλινα σκεύη της Kosta Boda εμφανίζονται συχνά, όπως και κομμάτια άλλων σκανδιναβικών μαρκών, όπως η Marimekko.

Το Södermalm φιλοξενεί επίσης ένα κατάστημα της βρετανικής αλυσίδας Beyond Retro και το Judits Second Hand (Hornsgatan 75), το οποίο λειτουργεί εν μέρει με βάση την παρακαταθήκη, πουλώντας ανεπιθύμητα ρούχα των ντόπιων με προμήθεια.

Για μια ιδιαίτερα σουηδική εμπειρία, αναζητήστε ένα loppis. Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι οι καλύτερες εποχές για loppisrunda (loppis-hopping), ειδικά στην ύπαιθρο, αλλά μπορούν να βρεθούν όλο το χρόνο (ελέγξτε το loppiskartan.se), αναφέρει ο Guardian.

Μαδρίτη

Εκτός από τα 29 καταστήματα Humana στη Μαδρίτη, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από ρούχα της δεκαετίας του ’90 μέχρι κορσέδες της δεκαετίας του ’50, όσοι έχουν μια προτίμηση για επώνυμες μάρκες θα πρέπει να επισκεφθούν τις πολλές πολυτελείς μπουτίκ με μεταχειρισμένα ρούχα της πόλης, οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με concept stores παρά με καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών.

Δοκιμάστε το Second Chance στο κέντρο της πόλης (Calle de la Virgen de los Peligros 11) για ελαφρώς μεταχειρισμένα ρούχα από οίκους όπως Loewe, Dolce & Gabbana και Yves Saint Laurent. Αν και δεν είναι ακριβώς ευκαιρίες, είναι πολύ πιο προσιτά από ό,τι θα ήταν καινούργια.

Το τζιν είναι το βασικό προϊόν στο Friperie (Calle Rodriguez San Pedro 2), το οποίο έχει αναφερθεί από το Vogue. Το Neare στο κέντρο (Corre Alta de San Pablo 21) διαθέτει μια ποικιλία από ρούχα και αξεσουάρ.

Στο Piel de Mariposa (Calle Embajadores 35) υπάρχουν βιβλία, βινύλια και είδη οικιακής χρήσης, καθώς και μια καλή ποικιλία από ρούχα και αξεσουάρ, πολλά από τα οποία κοστίζουν λιγότερο από 10 ευρώ το καθένα.

Η παραδοσιακή εμπειρία της υπαίθριας αγοράς είναι επίσης εύκολα διαθέσιμη στη Μαδρίτη: το El Rastro, που φιλοξενεί πολλά εστιατόρια και μπαρ, ζωντανεύει τις Κυριακές.

Αμιένη

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθείτε την Αμιένη: ο μεγαλύτερος γοτθικός καθεδρικός ναός της Γαλλίας, το πρώτο μουσείο της χώρας που χτίστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό (με εκθέματα που καλύπτουν τα πάντα, από αιγυπτιακά αντικείμενα μέχρι έργα του Φράνσις Μπέικον) και, για όσους ταξιδεύουν συχνά στη Μάγχη, απέχει μόλις 90 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Καλαί. Επιπλέον, δύο φορές το χρόνο φιλοξενεί τη Réderie, μια από τις μεγαλύτερες υπαίθριες αγορές στη Γαλλία.

Την προτελευταία Κυριακή του Απριλίου και την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, περισσότεροι από 2.000 πωλητές απλώνονται σε 50 περίπου δρόμους στο κέντρο της πόλης.

Αν και η αγορά που γίνεται δύο φορές το χρόνο είναι το μεγάλο αξιοθέατο, η πόλη έχει πολλά να προσφέρει στους λάτρεις του vintage όλο το χρόνο. Το Fripes et Merveilles (151 Rue Gaulthier de Rumilly) είναι μια χρονοκάψουλα με ευρήματα σε καλές τιμές, από μικροαντικείμενα μέχρι κοσμήματα. Οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες στο Silk & Roses (18 Rue Saint-Martin aux Waides), αλλά μπορείτε να βρείτε ρούχα από σχεδιαστές όπως Kenzo, Moschino και Yves Saint Laurent. Ενώ το Icône Friperie (21 Rue du Général Leclerc) χρεώνει με το κιλό – 30 € ανά κιλό.

