21.03.2026 | 14:42
Νεκρός γνωστός τραγουδιστής: Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος - Μία προσαγωγή
Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Planet Travel 22 Μαρτίου 2026, 19:50

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Τα πάρτι με θέμα συγκεκριμένες δεκαετίες και τα «rave» που απευθύνονται στους γκοθ και στους λάτρεις του Y2K έχουν γίνει η αγαπημένη μορφή νυχτερινής διασκέδασης για μια ομάδα ανθρώπων που απλώς θέλουν να περάσουν καλά με έναν οικείο τρόπο. Ωστόσο, είναι αδύνατο να συμπυκνώσεις και να συμπιέσεις μια ολόκληρη χρονική περίοδο ή κουλτούρα χωρίς να εξαφανίσεις τις λεπτές αποχρώσεις που την έκαναν να λάμψει. Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και επανέφερε όλες τις τολμηρές αποχρώσεις της αρχικής του περιόδου στη πίστα.

Για δύο βράδια, μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι αναβίωσε χωρίς καμία από την επιτήδευση ή τη στάση ενός νοσταλγικού γεγονότος.

Το τελευταίο καταφύγιο

Όταν η αρχική πορεία του Twilo έληξε το 2001, υπήρχε η αίσθηση ότι η σκηνή των κλαμπ της Νέας Υόρκης είχε πεθάνει. Οι αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, μια γειτονιά που εξελισσόταν ραγδαία και η εκστρατεία του τότε δημάρχου Τζουλιάνι για την υποτιθέμενη «ποιότητα ζωής» είχαν καταστήσει αδύνατη τη διασκέδαση στο Μανχάταν.

Το Twilo ήταν το τελευταίο μιας μακράς σειράς νυχτερινών κλαμπ στο κέντρο της πόλης που χρησίμευαν ως καταφύγιο για τους εκκεντρικούς και τους περίεργους της πόλης, μαζί με σύγχρονα κλαμπ όπως το The Tunnel και το Roxy -μια ιστορία που χρονολογείται από μέρη όπως το The Paradise Garage και το The Saint.

Ακόμη και η τοποθεσία του κλαμπ στη West 27th Street είχε αποτελέσει Μέκκα κατά τη διάρκεια της αρχικής του λειτουργίας ως Sound Factory, το πρώην σπίτι του πρωτοπόρου της house μουσικής Junior Vasquez.

«Είναι ένα μεγάλο, γυμνό, άσχημο μαύρο κουτί που μοιάζει με κλαμπ, με τίποτα άλλο εκτός από τη διάσημη γιγαντιαία σφαίρα με γκλίτερ και μερικά μπαλόνια για διακόσμηση», έγραφε μια παλιά κριτική του Mixmag για το residency των Sasha και Digweed

Photo instagram: back_in_the_house_movie / Dj Hedi

Northern Exposure και Renaissance – όποιος ξέρει, ξέρει

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Twilo, το κλαμπ ήταν αγαπητό για το τεράστιο ηχοσύστημά του και τα ολονύκτια σετ από μόνιμους DJ όπως ο Vasquez, ο πρωτοπόρος της tribal house Danny Tenaglia και το αγαπημένο δίδυμο της progressive house, οι Sasha και John Digweed, οι οποίοι, σύμφωνα με πολλούς δείκτες, ήταν οι πιο διάσημοι DJ στον κόσμο εκείνη την εποχή, χάρη στην επιτυχία των mix CD όπως τα Northern Exposure και Renaissance.

Υπήρχαν λίγα καλύτερα μέρη για χορό στη Νέα Υόρκη. «Είναι ένα μεγάλο, γυμνό, άσχημο μαύρο κουτί που μοιάζει με κλαμπ, με τίποτα άλλο εκτός από τη διάσημη γιγαντιαία σφαίρα με γκλίτερ και μερικά μπαλόνια για διακόσμηση», έγραφε μια παλιά κριτική του Mixmag για το residency των Sasha και Digweed. «3.000 άτομα μπαίνουν στο Twilo απόψε, 1.500 απορρίπτονται».

Απόδειξη αφοσίωσης

«Τα πάντα στο Twilo, από τους χορευτές και τη μουσική μέχρι τον τεράστιο χώρο, έμοιαζαν να αποτελούν αναχρονισμό στο σημερινό τοπίο της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης» γράφει ο Benny Sun στο Paper και συνεχίζει: «Ο κόσμος που είχε σχηματίσει ουρά μέχρι τη γωνία πριν ανοίξουν οι πόρτες την Παρασκευή το βράδυ κράτησε την πίστα γεμάτη μέχρι να ανάψουν τα φώτα, μια εντυπωσιακή απόδειξη αφοσίωσης από αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα χορευτών».

«Το πλήθος του Σαββάτου αυξήθηκε και έγινε ελαφρώς νεότερο, χάρη στη συμμετοχή των βασιλιάδων της σκηνής του Μπρούκλιν, The Carry Nation, σε ένα υπερθέαμα στον δεύτερο όροφο, αλλά το πάρτι συνέχισε να μαίνεται χάρη στην αφοσίωση της παλιάς φρουράς του κλάμπινγκ» σχολιάζει ο Benny Sun.

Για δύο νύχτες, το Twilo παρουσίασε την τέλεια ψευδαίσθηση, σκηνοθετώντας έναν αναχρονιστικό μικρόκοσμο μιας Νέας Υόρκης του παρελθόντος, ένα παραλήρημα ενθουσιασμού που επωφελήθηκε από την καινοτομία, την ιστορικότητα και την πίστη

Ένα λείψανο του χθες

Αν και το αρχικό ηχοσύστημα Phazon του Twilo δεν μπόρεσε να αναβιώσει για τη βραδιά, το φημισμένο ηχοσύστημα STAX του Danny Tenaglia έκανε τη δουλειά αρκετά καλά. Παρόλο που δεν είχε την καθαρότητα του αρχικού συστήματος του Twilo (λέγεται ότι μπορούσες να κάνεις μια ολόκληρη συζήτηση σε κανονική ένταση ενώ στεκόσουν μπροστά από ένα subwoofer), η αίθουσα ήταν τόσο γεμάτη «που ένα δυνατό χτύπημα μπάσων έμοιαζε σαν να κυλούσε καυτή λάβα μέσα στα σώματα» παρατηρεί ο Benny Sun και προσθέτει:

«Ακόμα και η πίστα, εκείνο το τεράστιο άσχημο μαύρο κουτί, μου προκάλεσε ένα αίσθημα δέους και έκπληξης. Είχα μεταφερθεί σε ένα έκθεμα μουσείου, ένα λείψανο του χθες».

Ο Danny Tenaglia άνοιξε τη βραδιά στο Twilo, Νέα Υόρκη 7 Μαρτίου 2026

«Βρήκαμε μπέιμπι σίτερ, θα πάμε στο Twilo»

Αν και η επιρροή τους είναι αισθητή σχεδόν σε κάθε γωνιά της σημερινής ηλεκτρονικής μουσικής, τα tribal beats του Danny Tenaglia και το progressive house του John Digweed δεν είναι ακριβώς της μόδας στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή, γεγονός που έκανε την επιστροφή τους στο κλαμπ μια ακόμη πιο σπάνια απόλαυση για τους παλιούς θαυμαστές τους.

Το ηχοσύστημα του κλαμπ επέτρεψε στον Tenaglia και τον Digweed να επιστρέψουν στους φημισμένους ήχους του Twilo, που έδιναν προτεραιότητα σε minimal αλλά εκστατικά beats που παίζονταν ασταμάτητα για αρκετές ώρες. Τα μαραθώνια σετ τους ήταν χαρακτηριστικά της περιόδου των κλαμπ μετά το Paradise Garage• ένας DJ έπαιζε τον Θεό για μια ολόκληρη νύχτα, ενώ οι χορευτές τους τον ακολουθούσαν πιστά.

Σε ένα σημείο, ο Tenaglia κράτησε λίγο περισσότερο από ένα δυναμικό 909 kick και ένα δείγμα του «Blue Monday» των New Order σε επανάληψη για πέντε λεπτά. «Πώς νιώθετε;» ρώτησε ο Tenaglia το κοινό μέσω της βροντερής φωνής του Bernard Sumner.

«Τι έχετε χάσει»

Στο τέλος κάθε βραδιάς, ο Danny Tenaglia ρωτούσε πάντα ποιος από το κοινό είχε ξαναπάει στο κλαμπ, και η συντριπτική πλειοψηφία σήκωνε τα χέρια και επευφημούσε. Για αυτούς, αυτή η επανένωση δεν είχε τόσο να κάνει με νοσταλγία, όσο με επανεξέταση.

Το Σαββατοκύριακο του reunion ωστόσο ήταν γεμάτο από κόσμο που αναρωτιόταν αν θα συναντούσε παλιούς φίλους ή εραστές, ψάχνοντας το κλαμπ για να εντοπίσει αλλαγές και απομεινάρια του χώρου που κάποτε αγαπούσαν. Και τις δύο βραδιές, η πίστα ήταν γεμάτη και δεν άδειασε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πολλοί είχαν έρθει από άλλες πόλεις μόνο για την επανένωση και φαινόταν αποφασισμένοι να χορεύουν από την αρχή μέχρι το τέλος.

Δεν υπήρχε καμία περιφρόνηση προς τους νεοφερμένους, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί με εμφανή ενθουσιασμό. Ήταν σαν το κλαμπ να έλεγε: «Ανυπομονώ να δείτε τι έχετε χάσει».

Κάποια άλλαξαν

«Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο είχε μια αίσθηση παράξενης ατμόσφαιρας, σαν το κλαμπ να είχε αναγεννηθεί με μια διαφορετική προσωπικότητα» παρατηρεί ο Benny Sun. «Από τη μία, ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι τα φώτα άναψαν ακριβώς στις 4 π.μ., λαμβάνοντας υπόψη τη φήμη του Twilo ως χώρου για after-hours κατά τη διάρκεια της ακμής του.

»Ένας χορευτής αναπολούσε το εμβληματικό Cryo-Jet του κλαμπ, το οποίο γέμιζε την αίθουσα με κρύο καπνό όποτε η θερμοκρασία ανέβαινε υπερβολικά. Οι δέκα ώρες του Danny Tenaglia επίσης ζητούσαν λίγο περισσότερη λεπτομέρεια στην μακρά ιστορία του Twilo.

»Επίσης φαινόταν σαν χαμένη ευκαιρία να παρουσιαστεί ο Digweed χωρίς τον Sasha, οι οποίοι ήταν αχώριστοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχική λειτουργία του κλαμπ. Και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη μόδα του ballroom house, ίσως η μεγαλύτερη σκιά που έπεσε στο Σαββατοκύριακο ήταν ο Junior Vasquez, το άλλο σημαντικό πρόσωπο του Twilo που είχε το δικό του DJ booth στο αρχικό κλαμπ».

Σε έναν ιδανικό κόσμο

Σκεπτόμενος το μέλλον του Twilo, ο Danny Tenaglia ανακοίνωσε ότι ελπίζει το κλαμπ να ξανανοίξει «τουλάχιστον μία φορά το μήνα;» Σε έναν ιδανικό κόσμο, ο χώρος θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτος στην έρημη σκηνή της dance μουσικής του Μανχάταν, αλλά υπήρχε μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι η επανένωση του Twilo ήταν τόσο επιτυχημένη χάρη, και όχι παρά, στην καινοτομία.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το πλήθος να πηγαίνει στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ακόμη και μία φορά το χρόνο, πόσο μάλλον να συμμετέχει στις ολονύκτιες εκδηλώσεις του. Και το κλαμπ δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε πιο δυσμενές περιβάλλον. Το Twilo είναι πλέον προσβάσιμο μέσω του High Line, του υπερυψωμένου πάρκου που σηματοδότησε μια καμπή για το τοπίο του Chelsea.

Στους γείτονές του περιλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, και το Vessel, ένα αρχιτεκτονικό τεράστιο κτίριο σαν μεγάλη κυψέλη, γνωστό κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν πηδήξει από αυτό -δεν είναι ακριβώς η ιδανική τοποθεσία για ένα τεράστιο νυχτερινό κλαμπ.

Μια μυστική επίκληση

Για δύο νύχτες, το Twilo παρουσίασε την τέλεια ψευδαίσθηση, σκηνοθετώντας έναν αναχρονιστικό μικρόκοσμο μιας Νέας Υόρκης του παρελθόντος, ένα παραλήρημα ενθουσιασμού που επωφελήθηκε από την καινοτομία, την ιστορικότητα και την πίστη.

Μια συνεχής αναβίωση θα αμαύρωνε σχεδόν αμέσως αυτή την καλή θέληση. Το Twilo ταιριάζει καλύτερα ως λείψανο του παρελθόντος, μια μυστική επίκληση για όσους είχαν την τύχη να χορέψουν στις πίστες του.

Τουρισμός
ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Επικαιρότητα
Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream magazin
Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Planet Travel 22.03.26

Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Η ζωή συνεχίζεται 10.03.26

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Σύνταξη
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Κόσμος 22.03.26

«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
Οργή 22.03.26

«Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους - Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»

Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΠΑΟΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Άρης – ΟΦΗ

LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά

LIVE: ΑΕΚ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Κηφισιά για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Πλάνα από drone 22.03.26

Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές του τρένου - Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ

Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες Άρης και ΟΦΗ θα αγωνιστούν στο μεταξύ τους παιχνίδι (22/3/19:00) στο Βικελίδης για την 26η αγωνιστική.

Σύνταξη
Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!

Μια τεράστια νίκη που δίνει… έξι βαθμούς πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της Τότεναμ (0-3) και ανάσανε βαθμολογικά, ανεβαίνοντας στους 32 και αφήνοντας δύο πίσω της την ομάδα του Τούντορ.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Carabao Cup 22.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του Carabao Cup. Τηλεοπτικά από Action 24.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Τιμή και δόξα 22.03.26

Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Σύνταξη
Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
Παιδί της Αγάπης 22.03.26

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου - Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)

Επέστρεψε στις νίκες η Αταλάντα, όμως χωρίς να ικανοποιήσει απέναντι στην ουραγό Βερόνα. Με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ (= δυο γκολ) η Λάτσιο πέρασε από την Μπολόνια.

Σύνταξη
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

