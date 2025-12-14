Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Τότε ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Οι δρόμοι ήταν συχνά έρημοι, τα κτίρια άδεια. Ήταν επικίνδυνο και μερικές φορές άνθρωποι εξαφανίζονταν, είπε ο γιος του Serge Raoul, Karim Raoul, στο Side Dish αυτή την εβδομάδα. «Μέλη της μαφίας συχνά περνούσαν από το Raoul’s για να απαιτήσουν πληρωμές από το δίδυμο. Όταν οι εστιάτορες αρνήθηκαν να πληρώσουν, οι μαφιόζοι έβαλαν βόμβα στην επιχείρηση» είπε.

Ευτυχώς, μόνο τα παράθυρα υπέστησαν ζημιές και «οι άνθρωποι συνέχισαν να τρώνε» το δείπνο τους μέσα, είπε ο Karim.

Μετά από περισσότερες επιθέσεις, ο συνεργάτης του δημοσιογράφου, Serge, είχε μια έξυπνη ιδέα: να σκηνοθετήσει ένα ψεύτικο τηλεοπτικό ρεπορτάζ για να τρομάξει τους μαφιόζους, σύμφωνα με τον Karim.

Εκπληκτικά, το τέχνασμα πέτυχε, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος είπε ότι οι επιθέσεις και οι εκβιασμοί σταμάτησαν.

Καλλιτέχνες που συνεντευξιάζονταν

Το Raoul’s γιορτάζει αυτή την εβδομάδα τέτοιες αναμνήσεις μιας περασμένης εποχής, καθώς συμπληρώνει μισό αιώνα στο Σόχο. Ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο εμπορικό κέντρο με καταστήματα σχεδιαστών, το αγαπημένο εστιατόριο έχει αλλάξει ελάχιστα με τα χρόνια. Αυτό, φυσικά, είναι μέρος της γοητείας του.

«Ποτέ δεν έγινε το in, το μοντέρνο μέρος. Πάντα παρέμενε κάτω από το ραντάρ, ποτέ δεν ήταν το πιο δημοφιλές μέρος της πόλης», είπε ο Karim στο Side Dish. «Κρατάει μια σταθερή πορεία, δεν προσπαθεί να είναι το καλύτερο εστιατόριο της Νέας Υόρκης».

Το άνοιγμα ενός εστιατορίου στην αριστοκρατική περιοχή της πόλης, όπου τα ακριβά γαλλικά εστιατόρια όπως το La Grenouille και το La Côte Basque γνώριζαν μεγάλη επιτυχία, δεν ήταν επιλογή για τους αδελφούς Raoul το 1975, καθώς τα ακίνητα ήταν πολύ ακριβά.

Έτσι, δημιούργησαν τη δική τους θέση στην Prince Street κοντά στη Sullivan Street, όπου η ατμόσφαιρα ήταν πολύ πιο διασκεδαστική.

Οι γνωριμίες του Serge από τη γαλλική τηλεόραση έκαναν να φαίνεται «φυσικό για αυτούς να φέρνουν όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που συνεντευξιάζονταν στο Raoul’s» είπε ο Karim.

Μια νύχτα, έστησαν ένα ψεύτικο τηλεοπτικό γύρισμα έξω από το εστιατόριο, με έντονα φώτα να λάμπουν και το σπασμένο παράθυρο του Raoul’s στο βάθος. Ήταν δύσκολο να αρνηθεί κανείς την ύπαρξη της μαφίας. Δεν τους άρεσε η δημοσιότητα και πήραν το μήνυμα. Οι απειλές εκβιασμού σταμάτησαν

Οι δημοσιογράφοι του Serge βοήθησαν στην καταπολέμηση της μαφίας

Καλλιτέχνες όπως ο Andy Warhol ήταν οι πρώτοι πελάτες του Raoul’s, ακολουθούμενοι από γκαλερίστες όπως η Mary Boone, καθώς και μοντέλα και ηθοποιοί. Ενώ ο Guy είχε εργαστεί προηγουμένως ως σεφ γαλλικής υψηλής κουζίνας στην uptown, η γαλλική κουζίνα στο Raoul’s ήταν λίγο πιο casual.

Ο κορυφαίος σεφ Thomas Keller ήταν σεφ του Raoul για ένα διάστημα το 1981 και το 1982.

Ο απίστευτος κόσμος των 80s

Καλλιτέχνες συνέχισαν να συρρέουν στο εστιατόριο, μεταξύ των οποίων οι Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons και Richard Avedon. Με την πάροδο του χρόνου, ο Johnny Depp και η Kate Moss έγιναν τακτικοί πελάτες, μαζί με τους Quentin Tarantino, Julia Roberts, Al Pacino και Robert DeNiro.

Το «Saturday Night Live» διοργάνωνε τα after-parties του για όλους, από τον Lorne Michaels μέχρι τον αείμνηστο John Belushi, στο Raoul’s.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν αυτή την εβδομάδα η Chloë Sevigny και η Lauren Santo Domingo, μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Jennifer Lawrence και ο σύζυγός της, ο γκαλερίστας Cooke Maroney.

«Αν και η γειτονιά έχει αλλάξει πολύ, το Raoul’s παρέμεινε το ίδιο τα τελευταία 50 χρόνια — και για δεκαετίες πριν από αυτό, όταν ήταν ένα ιταλικό εστιατόριο» είπε ο Karim.

Ταρώ και steak au poivre

Είναι εξίσου διάσημο για τη μικρή σπειροειδή σκάλα του και τον αναγνώστη ταρώ στον επάνω όροφο, όσο και για τα νόστιμα πιάτα του, όπως το steak au poivre, που δεν έχει βγει ποτέ από το μενού.

Στεγασμένο σε ένα κτίριο ηλικίας άνω του ενός αιώνα, το Raoul’s εγκαταστάθηκε σε ένα πρώην ιταλικό εστιατόριο και πιο πριν, σε μια πορτογαλική αίθουσα χορού. Αμέτρητοι πελάτες έχουν καθίσει κάτω από τις τσίγκινες οροφές του σε παλιά δερμάτινα καθίσματα ή δίπλα σε ένα μπαρ με κατάλογο Sears της δεκαετίας του 1930.

Υπάρχει επίσης το ενθουσιώδες προσωπικό, που όλα αυτά τα χρόνια περιλαμβάνει drag queens που ενθαρρύνονται να λάμπουν, καθώς και μπάρμαν, βοηθοί σερβιτόρων και σερβιτόροι που ήταν καλλιτέχνες από μόνοι τους. Ο μετρ Eddie Hudson είναι εκεί 47 χρόνια.

«Πάντα υπήρχε μια ορισμένη ελευθερία στο Raoul’s. Οι άνθρωποι μπορούσαν να εκφραστούν μέσω της τέχνης τους — πουλώντας την — κάνοντας drag shows στο μπαρ, οτιδήποτε»

Κανένας τοίχος δεν γκρεμίστηκε ποτέ

«Νομίζω ότι αυτό που το κάνει διαφορετικό από τα περισσότερα άλλα μέρη είναι ότι κανείς στην ιστορία των εστιατορίων δεν αποφάσισε ποτέ να το ανακαινίσει ή να γκρεμίσει τους τοίχους. Είναι ο ίδιος χώρος από την αρχή» είπε ο Karim.

Το μενού έχει κάνει έναν πλήρη κύκλο, σημείωσε, αναφέροντας ότι ο πατέρας και ο θείος του άνοιξαν το εστιατόριο με γαλλικά κλασικά πιάτα όπως το beef bourguignon.

«Στη συνέχεια, στα 90s, η κουζίνα πήρε μια νέα αμερικανική κατεύθυνση και έγινε λιγότερο γαλλική, με το μενού να είναι πιο ελαφρύ και υγιεινό», είπε ο Karim.

«Τώρα έχει επιστρέψει στην αρχική της μορφή. Το κουνέλι είναι και πάλι στο μενού, μαζί με τα γλυκάδια και άλλα παρόμοια πιάτα. Έχει επιστρέψει στην αρχή, αλλά σε μια πιο ελαφριά και ενδιαφέρουσα εκδοχή».

Ο ιδιοκτήτης απέδωσε τη διαχρονική δύναμη του Raoul’s στους ανθρώπους που «κατοικούν» στον χώρο — ειδικά στο προσωπικό.

Η ιστορία από την αρχή

«Πριν από το Balthazar, το Lucky Strike ή το Odeon, υπήρχε το Raoul’s. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, αν ήθελες να φας αργά το βράδυ στο Σόχο, δεν είχες πολλές επιλογές, εκτός από μερικά μπαρ και ίσως το Dave’s Luncheonette στην Canal και Broadway. Τότε, το 1975, δύο αδελφοί από την Αλσατία, ο Serge και ο Guy Raoul, άνοιξαν ένα μπιστρό σε ένα παλιό ιταλικό εστιατόριο στην Prince Street. Σερβίριζαν μπριζόλα με πατάτες και σκόρδο, στρείδια και πάπια — και άφθονο κόκκινο κρασί» γράφει η Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος Reggie Nadelson σε παλαιότερο άρθρο των New York Times, του 2018 και συνεχίζει:

«Στην αρχή, οι ντόπιοι έρχονταν σιγά-σιγά. Αργότερα, η φήμη εξαπλώθηκε και άρχισαν να δέχονται και τουρίστες. Υπήρχαν καλλιτέχνες, ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Όλοι μιλούσαν για τέχνη και ανεξάρτητες ταινίες, όλοι κάπνιζαν, έπαιρναν ναρκωτικά και έπιναν όλη τη νύχτα. Όσοι βρισκόταν εκεί, ήξεραν ότι είχαν μπει με κάποιο τρόπο σε έναν κλειστό κύκλο της Νέας Υόρκης. Όταν μετακόμισα στο Σόχο, στη δεκαετία του ’80, πέρασα πολλές νύχτες στο Raoul’s».

Στο βιβλίο του με τις αναμνήσεις του, «Downtown: My Manhattan», ο συγγραφέας Pete Hamill αποκαλεί τη νοσταλγία το πιο ισχυρό συναίσθημα της Νέας Υόρκης. Η πόλη κινείται με ταχύτητα φωτός, την γκρεμίζουμε και μετά λαχταράμε αυτό που χάθηκε

Η έντονη μυρωδιά του Σόχο

«Από τότε, έχουν ανοίξει πολλά άλλα μαγαζιά στο Σόχο. Μερικά από αυτά, όπως το Balthazar, έχουν προσπαθήσει να φτάσουν το επίπεδο του Raoul’s. Δεν είχα δώσει ξανά μεγάλη προσοχή στο Raoul’s μέχρι πρόσφατα, όταν παρατήρησα μικρές ομάδες ανθρώπων να στέκονται έξω από το εστιατόριο λίγο πριν τις 5:30 μ.μ., περιμένοντας να ανοίξει. Ήταν πάντα ένα μαγαζί που λειτουργούσε μέχρι αργά το βράδυ, οπότε σταμάτησα για να δω τι συνέβαινε και έπεσα σε μια θάλασσα νοσταλγίας» συνεχίζει η μυθιστοριογράφος Reggie Nadelson.

«Η λευκή πινακίδα νέον εξακολουθεί να λάμπει στο παράθυρο. Μέσα στον στενό χώρο βρίσκεται το ίδιο μακρύ μπαρ από μαόνι με τους καθρέφτες και τα φωτιστικά σε στυλ αρ ντεκό. Μαύρα και κρεμ καναπέδες εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται κατά μήκος των τοίχων, οι οποίοι είναι καλυμμένοι με φωτογραφίες και πίνακες γυμνών.

»Ο Django Reinhardt έπαιζε στην κονσόλα, προσφέροντας εκείνο το ιδιαίτερο γαλλικό κάτι, και εγώ κάθισα στο μπαρ. Στο αμυδρό φως, υπήρχε μια έντονη μυρωδιά του Σόχο όταν ήταν νέος, όταν οι καλλιτέχνες καταλάμβαναν εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια και η πανκ ήταν η μουσική υπόκρουση».

Το ολόιδιο ντεκόρ

Στο βιβλίο του με τις αναμνήσεις του, «Downtown: My Manhattan», ο συγγραφέας Pete Hamill αποκαλεί τη νοσταλγία το πιο ισχυρό συναίσθημα της Νέας Υόρκης. Η πόλη κινείται με ταχύτητα φωτός, την γκρεμίζουμε και μετά λαχταράμε αυτό που χάθηκε.

«Αν αφαιρέσεις μια φωτογραφία, οι άνθρωποι φωνάζουν», λέει ο Karim Raoul, γιος του Serge, ο οποίος τώρα διευθύνει το εστιατόριο. Ο Karim, που είναι 40 ετών, ψηλός και γοητευτικός, φοίτησε στο N.Y.U. και ξεκίνησε να γίνεται σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ. Αλλά τα εστιατόρια είναι στο αίμα του.

Οι παππούδες του είχαν μια μπρασερί στην Αλσατία και ο ίδιος ζει σε ένα διαμέρισμα πάνω από το Raoul’s. Όταν ήταν παιδί, ο θρυλικός μετρ του εστιατορίου, Rob Jones, τον έπαιρνε για βόλτες. «Περπατούσαμε στο Σόχο και βάφαμε με σπρέι όλα τα περιττώματα σκύλων χρυσά», λέει ο Karim.

Η επόμενη γενιά

Το βράδυ, ο Jones, φορώντας περούκα, κατέβαινε τη σπειροειδή σιδερένια σκάλα του εστιατορίου για να κάνει μια μίμηση της Ντάστι Σπρίνγκφιλντ. Ήταν πάντα ένα πάρτι. Ο Jones ανέθετε τα τραπέζια ανάλογα με το πόσο φιλικός ήσουν — όχι πόσο διάσημος. Πέθανε το 1989 και στην κηδεία του, που ήταν κατάμεστη, κάποιος σημείωσε ότι ο Jones έλεγε πάντα: «Θα έπρεπε όλη η Νέα Υόρκη να έχει ζήσει τη δεκαετία του ’80».

Το 2010, ο πατέρας του Karim, Serge, έπαθε εγκεφαλικό, ο γενικός διευθυντής παραιτήθηκε και ο Karim ανέλαβε τα ηνία. «Φοβόμουν πολύ ότι θα τα θαλασσώσω», λέει. Δεν τα θαλάσσωσε. Είναι αρκετά έξυπνος για να κατανοήσει τη δύναμη του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι ένα ασφαλές μέλλον απαιτεί λεπτές αλλαγές.

«Σήμερα, το φαγητό είναι καλύτερο. Τα στρείδια είναι ακόμα νόστιμα, όπως και το χαρακτηριστικό steak au poivre, παχύ όσο το χέρι σας. Αλλά τώρα υπάρχουν και beignets καβουριού και καβούρια με μαλακό κέλυφος, ενώ τα σαββατοκύριακα σερβίρεται brunch. Στη δεκαετία του ’70, κανείς στο Σόχο δεν ξυπνούσε νωρίς για brunch» σχολιάζει η Reggie Nadelson.

Μόνο δώδεκα μπιφτέκια κάθε βράδυ

«Όσον αφορά το πλήθος έξω από το εστιατόριο, φαίνεται ότι περίμεναν το μπιφτέκι. Με σάλτσα au poivre, λιωμένο τυρί Saint-André, μαραμένο κάρδαμο και κορνιτσόνια — και σερβιρισμένο με πατάτες τηγανιτές και περισσότερη σάλτσα au poivre για να τα βουτάς — ενέπνευσε τον αείμνηστο συγγραφέα γαστρονομίας Josh Ozersky, σε ένα άρθρο του 2014 για το Esquire, να το αποκαλέσει “το καλύτερο χάμπουργκερ στην Αμερική”» γράφει στη συνέχεια η Reggie Nadelson στους New York Times.

Ο σεφ του Raoul, David Honeysett, θέλοντας να αποφύγει τον ενθουσιασμό, παρασκευάζει μόνο δώδεκα μπιφτέκια κάθε βράδυ. Δώδεκα. Όπως οι απόστολοι ή οι ημέρες των Χριστουγέννων. Αυτή η σπανιότητα έχει, φυσικά, κάνει το μπιφτέκι του Raoul’s τόσο επιθυμητό όσο, ας πούμε, ένα Cronut, μια αντίδραση που εξέπληξε τον Karim Raoul.

Ωστόσο, η είσοδος στη γαστρονομική παράδοση της Νέας Υόρκης δεν είναι κακή για την επιχείρηση. Οι ουρές μεγάλωναν και οι διάσημοι και οι σχεδόν διάσημοι κατέφθαναν σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς.

Στη δεκαετία του 1980, οι διασημότητες ήταν καλλιτέχνες, συγγραφείς και τραβεστί που χόρευαν στο μπαρ. Σήμερα, μια πιο ευημερούσα, όμορφη και ήπια γενιά συχνάζει στο Raoul’s, μεταξύ των οποίων η Τζένιφερ Λόρενς, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ και η Ρέιτσελ Μάντοου.

Η Νέα Υόρκη τότε, τώρα, πάντα

Η Νέα Υόρκη υπάρχει σε στρώματα, σαν αρχαιολογική ανασκαφή. Στο Raoul’s, ακόμη και στη δεκαετία του 1970, μπορούσε κανείς να αισθανθεί μια παλαιότερη εποχή να δίνει το vibe του χώρου -ήταν το Luizzi’s, το ιταλικό εστιατόριο που προϋπήρχε.

Η Lynne Reiser, μια καλλιτέχνιδα που ήρθε στο Σόχο τη δεκαετία του ’60, θυμάται: «Ο γιος μου ήταν 8 ετών και όταν πεινούσε, πήγαινε στο Luizzi’s και παραγγέλνει ένα πιάτο ραβιόλι, και με καλούσαν και πήγαινα να πληρώσω».

Εκείνο το είδος της γοητείας

«Το βράδυ που το επισκέφτηκα, μια νεαρή γυναίκα στο μπαρ, όταν τη ρώτησαν γιατί ήταν στο Raoul’s, απάντησε ότι έτσι φανταζόταν το παλιό Νέα Υόρκη όταν ήταν παιδί στο Ουισκόνσιν. Δεν την νοιάζει αν είναι ψευδαίσθηση ή όχι. Αυτή είναι η Νέα Υόρκη των ονείρων της» προσθέτει η Reggie Nadelson και συνεχίζει:

«Ίσως το Raoul’s να μην είναι τόσο αμφιλεγόμενο όσο ήταν κάποτε. Ίσως να μην υπάρχει πια ο Rob για να μας καθίσει στα τραπέζια μας. Αλλά καθώς έφευγα, ο Chris Sessions, ο διευθυντής, ένας ψηλός άντρας με κόκκινο πουκάμισο, φωτογράφιζε μια οικογένεια που είχε έρθει για φαγητό. Είναι όμορφος. Χαμογελούσε. Εκπέμπει το είδος της γοητείας, και ίσως της αταξίας, που τον κάνει να μοιάζει με το Raoul’s».

«Περπάτησα τα τέσσερα τετράγωνα μέχρι το σπίτι. Ήταν μετά τα μεσάνυχτα και στη West Broadway μπορούσα να ακούσω την ηχώ του πωλητή κοτόπουλων. Στη δεκαετία του 1970, πουλούσε μεγάλα κίτρινα πλαστικά κοτόπουλα από ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Έχω ακόμα ένα στο σπίτι, όπου χάνει τα φτερά του στο πάτωμα της ντουλάπας μου. Πάνω από μένα, τα χυτοσίδηρα κτίρια του Σόδο, που κάποτε ήταν βρώμικα από τη σκόνη και τα γκράφιτι σε εκείνο το παρελθόν που τώρα λαχταρούμε, λάμπουν κάτω από ένα καλοκαιρινό φεγγάρι σαν χυμένη κρέμα» καταλήγει η μυθιστοριογράφος Reggie Nadelson στο άρθρο της στους New York Times.

*Αρχική Φωτό: Ο Rob Jones, που υπηρέτησε ως maître d’ στο Raoul’s κατά τη διάρκεια των πιο λαμπερών χρόνων του, στέκεται έξω από το εστιατόριο της Prince Street γύρω στο 1985.