Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
15 χρόνια, 147 λιμάνια, 380.000 ευρώ: Καλοκαίρι για πάντα στο κρουαζιερόπλοιο-πολιτεία Οδύσσεια
The Good Life 20 Μαρτίου 2026, 17:30

15 χρόνια, 147 λιμάνια, 380.000 ευρώ: Καλοκαίρι για πάντα στο κρουαζιερόπλοιο-πολιτεία Οδύσσεια

Το κρουαζιερόπλοιο Οδύσσεια θέλει από τους επιβάτες-ενοίκους του να ανακαλύπτουν τον κόσμο χωρίς να φεύγουν ποτέ από το σπίτι τους

Λουκάς Καρνής
Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Spotlight

Οδύσσεια, ομηρικό έπος, πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και το όνομα που δόθηκε στο κρουαζιερόπλοιο που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού εν πλω. Φανταστείτε να ξυπνάτε κάθε πρωί σε μια διαφορετική γωνιά του πλανήτη, έχοντας όμως την άνεση και την οικειότητα του δικού σας σπιτιού… Έχει ενδιαφέρον, όχι;

Η πρόταση στην ταξιδιωτική αγορά της Villa Vie Residences, ιδιοκτήτριας εταιρείας του Odyssey (Οδύσσεια) είναι ρηξικέλευθη. «Πρωτοποριακή 15ετή κρουαζιέρα που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την κατοικία και το ταξίδι».

Για τους εκατοντάδες ταξιδιώτες που ήδη έχουν επενδύσει στο εγχείρημα, η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να μην έχει θεμέλια στο έδαφος.

Οι συντεταγμένες του Odyssey, του πλοίου που πραγματοποιεί την πρώτη παγκόσμια, συνεχή, κρουαζιέρα, μοιάζει μια καλοπροαίρετη εναλλακτική.

Με το εισιτήριο να εξασφαλίζει διαμονή για 15 χρόνια, οι επιβάτες-ένοικοι επισκέπτονται 147 χώρες, και οι ωκεανοί είναι η «νέα τους γειτονιά»

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Μίκαελ Πέτερσον, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή ανάπαυλα, αλλά για έναν επαναπροσδιορισμό του τρόπου ζωής.

«Οι κάτοικοί μας ξυπνούν με μια αίσθηση ελευθερίας και κοινότητας που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού» λέει για το Odyssey. «Δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα σπίτι που κινείται, επιτρέποντας στους ενοίκους του να ανακαλύπτουν τον κόσμο χωρίς να εγκαταλείπουν ποτέ την εστία τους».

Αέναη περιπλάνηση; Κοστίζει

Η είσοδος σε αυτή την κλειστή κοινότητα απαιτεί μια σημαντική επένδυση, αλλά και την επιθυμία για απόλυτη ελευθερία.

Οι τιμές ξεκινούν από τις 130.000 δολάρια για μια εσωτερική καμπίνα (Villas για αυτούς) και φτάνουν έως τις 440.000 δολάρια για τις πολυτελείς σουίτες με θέα το απέραντο γαλάζιο. .

Πέρα από το αρχικό ποσό, οι κάτοικοι καταβάλλουν μια μηνιαία συνδρομή που κυμαίνεται από 2.000 έως 10.000 δολάρια, καλύπτοντας όλες τις υπηρεσίες, από τη διατροφή μέχρι τον καθαρισμό και το πλύσιμο των ρούχων.

«Διακοσμήστε όπως επιθυμείτε, καλέστε καλεσμένους, νοικιάστε ή ακόμα και μεταπωλήστε τη βίλα σας», αναφέρει η εταιρεία, ενθαρρύνοντας τους επιβάτες να νιώσουν το πλοίο ως πραγματική ιδιοκτησία τους.

Σε αυτή την κρουαζιέρα ζωής επιτρέπονται οι γάτες (κάτι που δεν ισχύει σε άλλα κρουαζιερόπλοια), οι ένοικοι μπορούν να φέρουν «το δικό τους αλκοόλ» και το μενού αλλάζει κάθε 14 ημέρες

Το Odyssey είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει κάθε ανάγκη μιας μακροχρόνιας διαμονής.

Στο κατάστρωμα 720 επιβατών, η μέση ηλικία των οποίων είναι τα 59 έτη, οι ανέσεις θυμίζουν μια σύγχρονη μητρόπολη.

Η ζωή πάνω στο Odyssey δεν στερείται τίποτα από την καθημερινότητα στην ξηρά. Το πλοίο διαθέτει ένα ευρύχωρο επιχειρηματικό κέντρο με θέα στη θάλασσα και υψηλές ταχύτητες διαδικτύου μέσω Starlink, τρία εστιατόρια, πέντε μπαρ και ένα διαδραστικό γαστρονομικό κέντρο για όσους επιθυμούν να μαγειρεύουν μόνοι τους.

«Είναι σαν ένα σπίτι που κατοικείται, όχι σαν ένα απρόσωπο ξενοδοχείο», αναφέρει το επιτελείο της Villa Vie. Με παροχές που περιλαμβάνουν από γήπεδα γκολφ μέχρι ιατρικές επισκέψεις, οι κάτοικοι μπορούν να επικεντρωθούν στην εξερεύνηση των 425 προορισμών χωρίς το άγχος των καθημερινών δουλειών.

Οι γαστρονομικές επιλογές ανανεώνονται κάθε 14 ημέρες, ενώ το πλοίο διαθέτει μόνιμο γιατρό για κάθε ανάγκη.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που το διαφοροποιεί από τις κλασικές κρουαζιέρες είναι ότι επιτρέπονται οι γάτες, ενώ οι ένοικοι μπορούν να φέρουν και τα δικά τους αλκοολούχα ποτά.

Το δρομολόγιο μιας ζωής

Αυτή την περίοδο, το Odyssey πλέει στις ακτές της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ινδονησίας.

Από τον Μάιο, το ταξίδι θα συνεχιστεί προς την Ασία, με στάσεις στην Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες. Το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο ώστε οι εικόνες να αλλάζουν διαρκώς, προσφέροντας μια μοναδική ποικιλία εμπειριών.

Όπως επισημαίνει ο Πέτερσον, «το Odyssey μετατρέπει ολόκληρο τον κόσμο στη γειτονιά σας».

Το δρομολόγιο ανανεώνεται κάθε 3,5 χρόνια, εξασφαλίζοντας ότι οι κάτοικοι βλέπουν διαρκώς νέα τοπία από το παράθυρό τους προσθέτει απευθυνόμενος στους ταξιδιώτες-ενοίκους. Ίσως, τελικά, το εγχείρημα πέτυχε.

Το πλοίο που «νίκησε» τον χρόνο

Η ιστορία αυτής της πλωτής Οδύσσειας έχει ενδιαφέρον, άλλωστε όλα ξεκίνησαν στις ιστορικές δεξαμενές του Μπέλφαστ, εκεί όπου κάποτε γεννήθηκε ο Τιτανικός, δύο χρόνια πριν.

Το Villa Vie Odyssey, θέλοντας να καθιερώσει το «εισιτήριο για μια ζωή χωρίς σύνορα», στο δρομολόγιο του που έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει τον χειμώνα και να αγκαλιάζει τον πολιτισμό 147 χωρών, έγινε είδηση, πρωτοσέλιδο και παράγοντας αλλαγής καθιερώνοντας την τάση της «διαρκούς κρουαζιέρας».

Το Odyssey σάλπαρε για ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι «η ζωή στη θάλασσα αφορά μόνο τους πολυεκατομμυριούχους» έγραφε το CNN International τον Μάϊο του 2024.

«Η Οδύσσεια απευθύνεται σε μια νέα γενιά ταξιδιωτών που επιλέγει να πουλήσει τα υπάρχοντά της για να γίνει μέρος μιας κοινότητας που ορίζει ως γειτονιά της ολόκληρο τον πλανήτη» έγραφε η Μορίν Ο Χέαρ για την πλωτή πολιτεία που μετά από ριζική ανακαίνιση ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων, έγινε από απλό κρουαζιερόπλοιο, σύγχρονη οικιστική μονάδα.

«Με συνολική επένδυση 25 εκατομμυρίων, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια στο παρελθόν», είπε  ο CEO Mίκαελ Πέτερσον.

«Το σκάφος, αν και κατασκευάστηκε το 1993, διατηρεί τη γοητεία του και το ιδανικό του μέγεθος, γεγονός που του επιτρέπει να ελλιμενίζεται στην καρδιά των προορισμών, προσφέροντας παραμονές από δύο έως επτά ημέρες σε κάθε λιμάνι».

Κυνηγώντας το αιώνιο καλοκαίρι

Το δρομολόγιο του Odyssey είναι ένα αριστούργημα στρατηγικού σχεδιασμού, χωρισμένο σε 16 τμήματα που καλύπτουν 1.301 ημέρες.

Η βασική φιλοσοφία είναι απλή: «Οι κάτοικοι, αν το επιθυμούν, μπορεί να μην νιώσουν ποτέ ξανά την παγωνιά του χειμώνα», καθώς το πλοίο ακολουθεί τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές περιόδους και στα δύο ημισφαίρια.

Από την Λατινική Αμερική μέχρι την Γροιλανδία, οι επιβάτες έχουν την ελευθερία να επιλέξουν ποια τμήματα του ταξιδιού θα ακολουθήσουν, με την ιδιοκτησία της καμπίνας να τους εξασφαλίζει μια μόνιμη βάση για τα επόμενα 15 χρόνια.

«Είναι μια ευκαιρία για όσους θέλουν να κάνουν τον κόσμο μόνιμη κατοικία τους», πρόσθεσε ο Πέτερσον για το επιτυχημένο εγχείρημα.

Το 90% των διαθέσιμων καμπινών του Villa Vie Odyssey είχε πωληθεί πριν καν το πλοίο αναχωρήσει για την παρθενική του κρουαζιέρα.

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

