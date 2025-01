«Στην Ελλάδα ο Σιώπης, περνάει ιατρικά για τον Παναθηναϊκό»

Ο Μανώλης Σιώπης φαίνεται πως ετοιμάζει βαλίτσες για να επιστρέψει στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ουαλία. Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της Κάρντιφ, Γκλεν Γουίλιαμς, αποκάλυψε με τιτίβισμά του στο Χ (πρώην twitter) πως ο Έλληνας διεθνής μέσος βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και περνά ιατρικές εξετάσεις για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» βρίσκονταν σε αναζήτηση αμυντικού μέσου και αν επαληθευτεί το εν λόγω ρεπορτάζ, τότε τον βρήκαν στο πρόσωπο του 30χρονου χαφ. O Σιώπης έχει μέχρι στιγμής φέτος 22 συμμετοχές με την Κάρντιφ, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

«Ο Μανώλης Σιώπης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις ενόψει μόνιμης μεταγραφής από την Κάρντιφ. Με την υπογραφή του Μάνσβερκ αυτή την εβδομάδα, φαίνεται να είναι μια συμφωνία που έχει νόημα. Δεν είμαι σίγουρος για το ποσό της μεταγραφής ακόμη», αναφέρει στο τιτίβισμά του ο Ουαλός δημοσιογράφος.

🚨 Manolis Siopis is currently in Greece undergoing a medical ahead of a permanent move away from Cardiff.

With the signing of Sivert Mannsverk this week, it appears to be a deal that makes sense. Unsure on fee as of yet.https://t.co/MQl6Cf8fuf

— Glen Williams (@GlenWilliams12) January 30, 2025