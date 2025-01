Μπαρτσελόνα: Ανανεώνει ο Μαρτίνεθ (pic)

Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ φαίνεται να επιβραβεύεται για τις φετινές του εμφανίσεις, καθώς η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Βάσκο αμυντικό. Οι «μπλαουγκράνα» φτάνουν στην τελική ευθεία του πλάνου που είχαν, το οποίο ήταν η ανανέωση των παικτών του συλλόγου, των οποίων τα συμβόλαια έληγαν.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του διεθνή Ισπανού, είχε όρο την αυτόματη ανανέωση μέχρι το 2026, αν εμφανιστεί στο 60% των αναμετρήσεων της Μπαρτσελόνα. Βέβαια η διοίκηση δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι τότε και ανανέωσε τον Μαρτίνεθ, ως το επόμενο καλοκαίρι, καθώς βλέπει πως την τελευταία περίοδο είναι καταλυτικός στην αμυντική γραμμή. Ο Βάσκος έχει καταφέρει να γεμίσει πλήρως το «κενό» που υπήρξε από τους τραυματισμούς του Αντρέας Κρίστενσεν και κυρίως του Ρόναλντ Αραούχο.

Ο νέος μισθός του Ισπανού θα κυμαίνεται γύρω στα 185 χιλιάδες ευρώ την βδομάδα και 9,3 εκατομμύρια σε διάστημα ενός έτους.

🚨🚨🌕| BREAKING: Inigo Martinez will RENEW his contract until 2026! @JijantesFC 🇪🇸🔵🔴✅ pic.twitter.com/uYJi6aIkOE

