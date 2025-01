«Μπάχαλο» στη Μίλαν: Ο Κονσεϊσάο ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Καλάμπρια (pics)

Η επική νίκη της Μίλαν επί της Πάρμα, με δύο γκολ που ήρθαν μετά το 92ο λεπτό, δεν κατάφερε να φέρει απόλυτη χαρά στην ομάδα. Παρά την ανατροπή, το κλίμα ήταν τεταμένο, καθώς ο προπονητής και ο αρχηγός των «ροσονέρι» χρειάστηκε να χωριστούν μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, προκειμένου να αποτραπεί μια σοβαρότερη σύγκρουση μεταξύ τους.

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο φάνηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος με την εξέλιξη του αγώνα και, μόλις το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκε, έσπευσε αμέσως να βρει τον αρχηγό της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια, για να τον κατηγορήσει για κάτι που τον είχε δυσαρεστήσει. Ο 28χρονος αμυντικός, αντί να προσπαθήσει να ηρεμήσει την ένταση, ανταποκρίθηκε με επιθετικότητα, γεγονός που έφερε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Η κατάσταση μεταξύ του Σέρτζιο Κονσεϊσάο και του Ντάβιντε Καλάμπρια είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο έντασης, που οι συμπαίκτες και το προσωπικό της ομάδας χρειάστηκε να παρέμβουν για να τους χωρίσουν και να αποφευχθεί μια σωματική σύγκρουση. Παρά τη σπουδαία ανατροπή και τη νίκη, το κλίμα παραμένει φορτισμένο και η ένταση ήταν προφανής. Ο Κονσεϊσάο, μιλώντας για την έντονη επιθυμία του να κερδίσει, εξήγησε ότι ζει τους αγώνες με μεγάλο πάθος και συγκίνηση, γεγονός που καθιστά την ανάγκη για νίκη ακόμα πιο έντονη και προσωπική για εκείνον.

«Οι παίκτες μου ξέρουν πως είναι όλοι σημαντικοί για μένα, σαν οικογένεια. Αν βρισκόμουν σε ένα εστιατόριο και ο γιος μου έκανε κάτι που δεν μου άρεσε, θα του το έλεγα αμέσως, χωρίς υποκρισία. Δεν ήταν κάτι ωραίο να το βλέπεις, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι αποδεκτό. Δεν είμαστε στην εκκλησία», πρόσθεσε ο Πορτογάλος προπονητής.

If someone told me that Sérgio Conceição would have to be held back from punching Davide Calabria in the face during his first month as Milan manager, I’d have said, “Yep, sounds like Sérgio.” pic.twitter.com/4bdLYu6u4Z

— Zach Lowy (@ZachLowy) January 26, 2025