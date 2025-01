Παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής από την Τσέλσι

Παγκόσμιο ρεκόρ στο ποδόσφαιρο γυναικών πρόκειται να καταγράψει η Τσέλσι αποκτώντας την Αμερικανίδα Ναόμι Γκίρμα, ο οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Όπως αναφέρουν το «The Athletic» και το «BBC», η αμυντικός συμφώνησε στους όρους να ενταχθεί στην Τσέλσι με μακροπρόθεσμο συμβόλαιο.

BREAKING: Chelsea Women have agreed to terms with the San Diego Wave for the transfer of USWNT defender Naomi Girma, sources tell The Athletic.

The 24-year-old is now set to become the first player to earn a transfer fee worth more than $1 million.

— The Athletic (@TheAthletic) January 21, 2025