Σκηνές λύτρωσης μετά την επιχείρηση «φτερά της ελευθερίας» - Συγκίνηση και αγωνία σε ένα δυστοπικό περιβάλλον

Ελεύθερες αφέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (19/1) οι πρώτες τρεις όμηροι της Χαμάς που κρατούντο στην αποδεκατισμένη από τις ισραηλινές επιθέσεις Λωρίδα της Γάζα. H Ρόμι Γκονέν, 24 ετών, η Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών και η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών, βρίσκονται πλέον ισραηλινό έδαφος και σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειες τους.

Και οι τρεις όμηροι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στην επίθεση εναντίον κιμπούτς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Ρόμι Γκονέν απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ η Έμιλι Νταμάρι και η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ απήχθησαν από τα σπίτια τους στο κιμπούτζ Κφαρ Αζά.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την Έμιλι Νταμάρι σε βιντεοκλήση με την οικογένειά της μετά τη συνάντηση με τη μητέρα της σε εγκατάσταση των IDF κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Δείχνουν έναν επίδεσμο στο χέρι της Έμιλι μετά τον τραυματισμό της κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, έχασε δύο δάχτυλα.

Η Ρόμι, η Έμιλι και η Ντορόν, που επέστρεψαν στο Ισραήλ αφήνοντας πίσω την αιχμαλωσία που βίωσαν θα παραμείνουν στο νοσοκομείο «Safra Children’s Hospital» τις επόμενες ημέρες, ίσως εβδομάδες. Θα ελέγχονται από ειδικό ιατρικό προσωπικό και θα δέχονται φροντίδα από βοηθητικό προσωπικό, αναφέρει το νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο για παιδιά επιλέχθηκε επειδή προσφέρει ήσυχη διαμονή και ιδιωτικότητα.

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκαν βίντεο με την υποδοχή της οχηματοπομπής του Ερυθρού Σταυρού από τις δυνάμεις του Ισραήλ αλλά και τη στιγμή της παράδοσης των ομήρων.

The moment hostages Emily, Doron, and Romi, were transferred to Israel after spending 15 months in Hamas captivity: pic.twitter.com/Hl7EYd3DZL

— The Post Millennial (@TPostMillennial) January 19, 2025