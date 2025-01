Ο Τομ Χανκς δε φοβάται την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι εξαίρεση

Ο Τομ Χανκς υπερασπίστηκε την αμφιλεγόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επερχόμενη ταινία του, Here.

Η νέα ταινία φέρνει τον Τομ Χανκς και τη Ρόμπιν Ράιτ ξανά στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές εντολές του σκηνοθέτη του Φόρεστ Γκαμπ, Ρόμπερτ Ζεμέκις.

Με τη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας, οι Τομ Χανκς και Ρόμπιν Ράιτ εμφανίζονται αρκετές δεκαετίες νεότεροι στην ταινία η οποία βασίζεται στο ομώνυμο graphic novel του Ρίτσαρντ ΜακΓκουάιαρ του 2014 που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου σε ένα καθιστικό.

You can now see that awesome Tom Hanks @Metaphysic_ai de-ageing test and proof of concept for ‘Here’ in a comprehensive video breakdown released by VFX supe @kbvfx. Check out in the @beforesmag excerpt from the print mag:https://t.co/Nz6ZIm9Srm pic.twitter.com/IuIMBWcEI7

— befores & afters magazine (@beforesmag) January 11, 2025