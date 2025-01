Εκατοντάδες Παναμέζοι διαδήλωσαν σήμερα για να τιμήσουν την επέτειο της αιματηρής εξέγερσης του 1964 εναντίον της αμερικανικής κυριαρχίας στη διώρυγα του Παναμά, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν ομοίωμα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας απείλησε πρόσφατα ότι θα μπορούσε να προσαρτήσει τη διώρυγα του Παναμά, χωρίς να αποκλείσει τη χρήση βίας για τον σκοπό αυτόν.

Περισσότεροι από 20 Παναμέζοι, στην πλειονότητά τους φοιτητές, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν τον Ιανουάριο του 1964 στον Παναμά και κλιμακώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στον έλεγχο της διώρυγας από τις ΗΠΑ. Τουλάχιστον τρεις αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης στη διάρκεια των ταραχών.

Η «Ημέρα των Μαρτύρων» τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Ιανουαρίου. Θεωρείται πως άνοιξε τον δρόμο για την εκχώρηση του ελέγχου της διώρυγας στον Παναμά στα τέλη του 1999. Διατηρεί επίσης άσβεστη τη μνήμη του παρελθόντος, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης λόγω των εμπρηστικών δηλώσεων του Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Today is The Day of The Martyrs. Show respect on this somber day. https://t.co/L1gX0OMUeg via @ThePanamaNews pic.twitter.com/QncQzisYuj

— The Panama News (@ThePanamaNews) January 9, 2025