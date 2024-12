Περίπου εκατό άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Τρίτη μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στον Παναμά, μετά την απειλή του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως η χώρα του θα ξαναπάρει τον έλεγχο της διωκεάνειας διέλευσης αν δεν μειωθούν τα κόστη για τ’ αμερικανικά πλοία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Τραμπ, ζώο, κάτω τα χέρια από τη Διώρυγα», φώναζαν ρυθμικά διαδηλωτές, που έκαψαν πορτρέτα του Ρεπουμπλικάνου και της αμερικανίδας πρεσβευτή στον Παναμά, της Μαρί Κάρμεν Απόντε.

Anti-US protests are breaking out in Panama following Trump’s threat to invade the Panama Canal. Unions, who organized the rally yesterday, say that they will defend their country no matter the cost. pic.twitter.com/lLIN2g14Tr

— red. (@redstreamnet) December 24, 2024