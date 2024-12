Μετά τις απειλές Τραμπ, ο πρόεδρος του Παναμά επαναβεβαίωσε την κυριαρχία της χώρας επί της Διώρυγας

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο επαναβεβαίωσε σήμερα την εθνική κυριαρχία της χώρας του επί της Διώρυγας του Παναμά μετά την απειλή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχό της.

«Κάθε τετραγωνικό μέτρο της Διώρυγας του Παναμά και η γύρω περιοχή ανήκουν στον Παναμά και θα συνεχίσουν να του ανήκουν», είπε ο Μουλίνο σε ηχογραφημένη του δήλωση που ανήρτησε στο Χ προσθέτοντας ότι η εθνική κυριαρχία και η ανεξαρτησία του Παναμά είναι μη διαπραγματεύσιμες.

Χθες ο Τραμπ κατηγόρησε την κυβέρνηση του Παναμά ότι χρεώνει υπέρογκα τέλη για τη χρήση της Διώρυγας, προειδοποιώντας πως εάν δεν διαχειριστεί το κανάλι με αποδεκτό τρόπο, θα απαιτήσει από τη χώρα-σύμμαχο να παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της ζώνης.

