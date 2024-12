Γιατί ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει την Διώρυγα του Παναμά – Τα συμφέροντα που διακυβεύονται

Οι ηγέτες της Λατινικής Αμερικής συσπειρώθηκαν τη Δευτέρα για την υπεράσπιση του Παναμά, αφού ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει εκ νέου τον έλεγχο των ΗΠΑ στη διώρυγα του Παναμά, μια βασική παγκόσμια ναυτιλιακή οδό και θαύμα της σύγχρονης μηχανικής, που βρίσκεται στην κεντροαμερικανική χώρα.

Η Διώρυγα του Παναμά είναι μια τεχνητή υδάτινη οδός μήκους 82 χιλιομέτρων που συνδέει τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω του Παναμά, εξοικονομώντας στα πλοία χιλιάδες μίλια και εβδομάδες ταξιδιού γύρω από το θυελλώδες, παγωμένο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, όπως περιγράφει το Reuters.

Το ταξίδι για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη είναι σχεδόν 8.000 μίλια (περίπου 22 ημέρες) συντομότερο μέσω της διώρυγας σε σύγκριση με το ταξίδι μέσω του στενού του Μαγγελάνου στα ανοικτά της Γης του Πυρός, ενός αρχιπελάγους που αγκαλιάζει τη νότια Χιλή και την Αργεντινή.

Η διώρυγα μεταφέρει τα πλοία μέσω της λίμνης Γκατούν, περίπου 26 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων κλειδαριών. Η διέλευση κάθε πλοίου απαιτεί περίπου 200 εκατομμύρια λίτρα (53 εκατομμύρια γαλόνια) γλυκού νερού.

Timelapse of a ship going through the locks at the Panama Canal, going from the Atlantic Ocean to Pacific pic.twitter.com/j4EYD1dhkM

— Historic Vids (@historyinmemes) March 12, 2024