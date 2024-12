Ξανά πατέρας ετοιμάζεται να γίνει ο Νεϊμάρ (vid, pics)

Τέταρτη φορά πατέρας ετοιμάζεται να γίνει ο Νεϊμάρ. Η σύντροφός του Μπρούνα Μπιανκάρντι περιμένει το δεύτερο παιδί τους που θα είναι κορίτσι όπως και το πρώτο που γεννήθηκε πριν από έναν χρόνο. Η αποκάλυψη του φύλου του παιδιού έγινε στη διάρκεια πάρτι ανήμερα τα Χριστούγεννα, με τον Νεϊμάρ να συγκινείται ιδιαίτερα.

Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Χιλάλ έχει ακόμα τρία παιδιά. Τον 13χρονο Ντάβι Λούκα (μητέρα του είναι η Κάρολ Ντάντας), την ενός έτους Μαβί (με την Μπιανκάρντι) και την πέντε μηνών Ελένα (από τη σχέση του με την Αμάντα Κίμπερλι).

Neymar will have another daughter with Bruna ❤ pic.twitter.com/oJZdzdP4Un

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 26, 2024