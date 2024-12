Artemas και Διαμαντής: Ο Κύπριος viral τραγουδιστής που ακούει ο Ομπάμα και όλο το TikTok, έχει ορμή

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δημοσίευσε τη λίστα με τις επιλογές του για το 2024 σε μουσική, βιβλιά και ταινίες. Ανάμεσα στα τραγούδια που επέλεξε είναι και το κομμάτι I Like The Way You Kissed Me που υπογράφει ο Artemas.

O Αρτέμας Διαμαντής, γνωστός επαγγελματικά ως Αrtemas, είναι ένα από τα πιο viral ονόματα στα streaming charts της χρονιάς.

Ο 25χρονος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων γεννήθηκε στο Oxfordshire της Αγγλίας και έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του.

Ο Αρτέμας Διαμαντής πήρε μαθήματα πιάνου σε ηλικία έξι ετών και ανέπτυξε ενδιαφέρον για το τραγούδι από μικρή ηλικία ενώ η παρακολούθηση ενός ντοκιμαντέρ για τον Kέρτ Κομπέιν των Nirvana, το Kurt Cobain: Montage of Heck, ήταν και η έμπνευση του για να ξεκινήσει τη σύνθεση των δικών του τραγουδιών.

View this post on Instagram A post shared by Artemas (@artemas___)

Ο Διαμαντής έμαθε να παίζει όργανα και να ηχογραφεί τις δικές του μουσικές περιπέτειες μετά από πειραματισμούς με πολλά, ετερόκλητα, μουσικά στιλ.

Σήμερα είναι κάτοικος Λονδίνου, χτίζει το όνομα του με όχημα τα κομμάτια του που φιγουράρουν σε πολλές playlist του Spotify, ανάμεσα τους τα If U Think I’m Pretty και το viral και επιλογή του Μπαράκ Ομπάμα, I Like the Way You Kiss Me και έχει σχέση με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Nessa Barrett.

Ξεκίνησε την καριέρα του σύνθεση σε ηλικία δεκαεπτά ετών, κάνοντας το πρώτο του «πολύ κακό ροκ τραγούδι» που παίχτηκε στο τοπικό ραδιόφωνο όπως έχει πει ο ίδιος.

Η πρώτη μουσική κυκλοφορία του Διαμαντής ήταν το single High 4 U τον Νοέμβριο του 2020 και το 2022, κυκλοφόρησε το mixtape I’m Sorry I’m Like This, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Bandcamp και την ίδια χρονιά ο ήχος του συγκρίθηκε με αυτόν του Rex Orange County «με κάτι από R&B».

Artemas, κεφάλαιο 1

Στις 24 Οκτωβρίου 2023, ο Διαμαντής κυκλοφόρησε το single If U Think I’m Pretty που έγινε viral και μέσα στο 2024 κατέκτησε τα charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στον Καναδά και την Αυστραλία.

Η επιτυχία του έφερε και την κυκλοφορία του πρώτου του mixtape, Pretty, τον Φεβρουάριο του 2024.

Το κομμάτι που τον έβαλε στη λίστα των επιλογών του Ομπάμα κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου 2024.

View this post on Instagram A post shared by Artemas (@artemas___)

Το single I Like the Way You Kiss Me έφτασε στο νούμερο ένα στα charts σε Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία, Ελβετία, Λετονία και Λιθουανία, ανέβηκε στην τρίτη θέση στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου, στη δωδέκατη στις Η.Π.Α και έφτασε στην κορυφή της δεκάδας των chart σε διάφορες άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία.

Για το Variety το κομμάτι είναι ένα από τα «τραγούδια που ακούς παντού για το 2024» και το single οδήγησε στην κυκλοφορία του δεύτερου mixtape του Αrtemas, Yustyna, τον Ιούλιο του 2024.

Ο Αrtemas είναι στις λίστες των πιο ελπιδοφόρων καλλιτεχνών σε Billboard και άλλα μουσικά media. Το φιλί του streaming είναι και η επιτυχία του με τον αλγόριθμο να φροντίζει την καθιέρωση του Αγγλοκύπριου καλλιτέχνη.

Για τον Artemas, όλα ξεκινούν τώρα.

Mε τη δύναμη του TikTok (και κάπως απροσδόκητο sex)

«Ήθελα να γίνω σαν τον Κερτ Κομπέιν», είπε ο Artemas στο Ladygunn. «Ήταν κάτι στην αύρα του στο ντοκιμαντέρ που μου έδωσε έμπνευση. Μου μίλησε, μου έδειξε την κλήση μου. Από τότε γράφω τραγούδια και πέρασα στην ποπ μουσική».

Ο Artemas περιγράφει τη διαδικασία της σύνθεσης των τραγουδιών του ως ενστικτώδη. «Κυριολεκτικά κάθομαι μπροστά από τα πλήκτρα μου ή με την κιθάρα μου και προσπαθώ να πω ένα τραγούδι για να υπάρχει», είπε στο Office.

«Προσπαθώ να μην είμαι πολύ κυνικός με αυτό που προσπαθώ να γράψω και απλά να είμαι ειλικρινής, αυθόρμητος. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε κάτι πέρα ​​από τον εαυτό μου» πρόσθεσε.

Γιατί το κομμάτι του έγινε τόσο viral; Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, αλλά ο Artemas είναι μέρος μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών που μπορούν να πυροδοτήσουν viral στιγμές στο TikTok.

View this post on Instagram A post shared by Artemas (@artemas___)

Και στην περίπτωσή του, η πλατφόρμα του TikTok έφερε το κομμάτι να είναι μουσικό χαλί σε άπειρα videos, το ίδιο έγινε σε κάθε άλλη ψηφιακή πλατφόρμα.

Ο Artemas πιστεύει ότι η μουσική του έχει βρει τη θέση της σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος playlist.

«Είμαι στις μεγαλύτερες λίστες αναπαραγωγής κάτω από την ετικέτα SEX στο Spotify, κάτι που είναι ξεκαρδιστικό αν με γνωρίζετε προσωπικά», είπε στο Office.

O Artemas μοιάζει να έχει κατακτήσει τη φόρμουλα της viral επιτυχίας.

«Μια βροχερή μέρα σε μια πολιτεία μέσα στο ξέφωτο». Έτσι περιέγραφε στο παρελθόν τη δουλειά του, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Η περιγραφή του – βασισμένη σε μια τρομερή καταιγίδα κατά τη διάρκεια της μοναδικής επίσκεψης του στο Λος Άντζελες – αποτελεί την επιτομή της σαρκαστικής στάσης του απέναντι στη ζωή που είναι τόσο εμφανής στη μουσική του γράφει το Ladygunn.

«Με γλυκόπικρους στίχους ο Artemas γράφει αξέχαστους ύμνους εμπνευσμένους από τη δεκαετία του ’90 με μια μοντέρνα ανατροπή» προσθέτει με αφορμή το Sunny, όταν ο Artemas ήταν μόλις 21 ετών.

Ένας ποπ Κερτ Κομπέιν;

«Είναι δύσκολο να προσδιορίσω τον ήχο μου σε μία μόνο λέξη ή ένα είδος… είναι μοντέρνος, ποπ και έχει αναφορές στη δεκαετίατου ’90. Μεγάλωσα ακούγοντας συγκροτήματα όπως οι Nirvana και οι Red Hot Chili Peppers, νομίζω ότι η επιρροή τους φαίνεται στη μουσική μου. Προσπαθώ να κάνω κάθε τραγούδι που γράφω πιασάρικο, με μια δροσερή ιδέα πίσω από αυτό» είχε πει.

Ο Artemas λατρεύει να τρώει chipotle -ένα είδος τσίλι από το Μεξικό που αγάπησε όταν έμεινε στο Λος Άντζελες-, ήθελε να γίνει ηθοποιός -«Από μικρός πάντα ήθελα να δημιουργώ, έπαιζα διάσημες σκηνές από ταινίες στο δωμάτιο μου, σε ένα πραγματικά τρομακτικό κλιπ προσπαθώ να είμαι ο Ντον Βίτο από το Νονό» έχει πει-, ταυτίζεται με με κάθε χαρακτήρα του Τζέισον Σέγκελ -«Δεν ξέρω γιατί…» λέει- και θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Red Hot Chilli Peppers, ή τους Σον Μέντες και Charli XCX.

View this post on Instagram A post shared by Artemas (@artemas___)

Ο Διαμαντής τονίζει ότι ο Αrtemas είναι χαρακτήρας. «Η οπτική από την οποία γράφω αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα alter ego, κάτι μεγαλύτερο από εμένα» λέει στο Music.

«Έχω βγάλει νομίζω 27 κομμάτια φέτος», εξηγεί. «Για να καταφέρω κάτι τέτοιο, έχω περάσει πολύ χρόνο σε ένα στούντιο. Επομένως, δεν ζω αυτόν τον, τρελό, ηδονιστικό τρόπο ζωής των ροκ σταρ. Η μουσική μου ήταν πάντα σούπερ μελοδραματική» λέει.

«Ο Artemas δεν είναι ο πιο ωραίος τύπος στον κόσμο. Είναι αρκετά αποστασιοποιημένος, είναι κρύος» προσθέτει.

«Τα κορίτσια είναι έμπνευση»

Σε ένα άρθρο του Dazed, o Artemas είπε: «Μου αρέσει να γράφω για τα χειρότερα ή τα πιο ντροπιαστικά κομμάτια μου».

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα σχολίαζαν για τους στίχους μου ότι είναι χυδαίοι, είναι γκροτέσκοι» λέει για το viral hit που τον καθιέρωσε. Το I Like The Way You Kiss Me μετράει περισσότερα από 180 εκατομμύρια plays στο Spotify.

«Και ξέρω ότι αυτό ακούγεται προσχηματικό, αλλά είναι γραφτό να γίνει έτσι, είναι σχεδόν σατιρικό – και το να σατιρίζεις αυτόν τον τρομερό μάγκα που κανείς δεν πρέπει να φιλοδοξεί να είναι έχει πλάκα».

Με την έφοδο των κοριτσιών στα charts, βλ. Charli XCX, Τσάπελ Ρόουν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, στα subreddits, οι θαυμαστές αναζητούν τα επόμενα αγόρια που θα της συνοδέψουν στην επόμενη, αναδυόμενη ποπ. Είναι ο Artemas ένας από αυτούς;

«Θα το ήθελα αυτό. ΠΟΛυ! Πρέπει να αντλούμε έμπνευση από τα κορίτσια. Είναι οι καλύτερες αυτή τη στιγμή. Είναι πιο ατρόμητες από εμάς στους στίχους τους. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε ανοησίες, να εκτεθούμε» λέει.

Ο Artemas ξεκινάει την πρώτη του παγκόσμια περιοδεία. «Θέλω να χτίσω ένα θέαμα γύρω από τον Artemas. Eίμαι πολύ ενθουσιασμένος».

Ο Μπαράκ Ομπάμα (και ο πατέρας του) εγκρίνουν, swipe: