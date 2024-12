Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια: Επιλογές για κάθε ηλικία

Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μια περίοδος χαλάρωσης, απόλαυσης και εορτασμού της ολοκλήρωσης του έτους. Τα Χριστούγεννα είναι από μόνο τους μαγικά, ενώ για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα είναι κάτι σαν παραμύθι. Αγαπούν τα φωτάκια από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, λατρεύουν τις μυρωδιές των γλυκών, ανυπομονούν για τα δώρα του Αη Βασίλη.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απολαύσετε τη μαγεία των γιορτών. Γίνετε για λίγες μέρες και εσείς παιδί και παίξτε μαζί τους.

Είτε πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παιδικά επιτραπέζια παιχνίδια είτε για παιχνίδια κατασκευών υπάρχουν πολλά χριστουγεννιάτικα παιχνίδια που βρήκαμε και είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και υπόσχονται να διασκεδάσουν τους πάντες.

Βάλτε, λοιπόν, τη χριστουγεννιάτικη μουσική, βγάλτε τα μπισκότα και τη ζεστή σοκολάτα και ετοιμαστείτε για πολλή διασκέδαση που θα θυμάστε για πολλά χρόνια!

Αν πάλι σχεδιάζετε μια συγκέντρωση για συναδέλφους ή φίλους ή απλά θέλετε να απολαύσετε μια βραδιά με την οικογένειά σας λίγο πιο εορταστική, έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με διασκεδαστικά χριστουγεννιάτικα παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε.

Φτιάξτε κάστρα και σπίτια

Τα παιδιά αγαπούν τις κατασκευές. Και τι καλύτερο από το να αφήσετε να παιδιά να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους. Φτιάξτε μαζί τους παιδικές κατασκευές με τα υπέροχα Lego ή δημιουργήστε νέους κόσμους μέσα από την ατέλειωτη ποικιλία των Playmobil.

Εξασκήστε το μυαλό

Το να παίζετε επιτραπέζια αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για την εξάσκηση του μυαλού.

Το επιτραπέζιο παιχνίδι σημαίνει συνεργασία. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν ο ένας την τακτική του άλλου. Πολλές φορές βέβαια αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τσακωμούς οπότε καλό είναι να οριοθετήσετε κανόνες και συμπεριφορές.

Αν πάλι ψάχνετε νέα παιχνίδια για να ατέλειωτης ώρες διασκέδασης σας προτείνουμε τα εξής:

Talk to the Hand

Το απόλυτο παιχνίδι! Ένα εύκολο, γρήγορο, άκρως προκλητικό παιχνίδι! Αν σιχαίνεστε να διαβάζετε κανόνες, είναι φτιαγμένο για σας!

Το αφεντικό ρωτά με μία μαύρη κάρτα και οι υπόλοιποι απαντούν με την πιο αστεία λευκή τους κάρτα. Το Αφεντικό θα αποφασίσει (όπως συμβαίνει πάντα άλλωστε!) ποια είναι η πιο αστεία απάντηση και ο παίκτης που την έδωσε κερδίζει τη μαύρη κάρτα. Ο παίκτης με τις περισσότερες μαύρες κάρτες στο τέλος του παιχνιδιού, κερδίζει! Φυσικά, εσείς αποφασίζετε πότε θα τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί και ποτέ!

Μα γιατί το παιχνίδι λέγεται Talk to the Hand; 10 φανταστικές συνονόματες λευκές κάρτες περιέχονται στο σετ. Αν έχετε μία τέτοια κάρτα και δεν βρίσκετε κάποια άλλη να ταιριάζει με την ερώτηση που παίζεται, τότε η τύχη είναι με το μέρος σας! Παίξτε αυτή την κάρτα και με τη γνωστή χειρονομία Talk to the Hand δείξτε στους υπόλοιπους πόσο looosers είναι! Το μόνο που χρειάζεται είναι χιούμορ. Τόσο απλό!

Shit Happens

Σε όλους μας συμβαίνουν άσχημα γεγονότα… Ταξινόμησέ τα ανάλογα με το πόσο θλιβερά είναι. Ένα έγκαυμα τρίτου βαθμού είναι ΚΑΛΥΤΕΡΟ ή ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ από το να δεις τον πατέρα σου γυμνό; Κάθε ατυχής κατάσταση βαθμολογείται από το 1 έως το 100, χρησιμοποιώντας τον ΔΕΙΚΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑΣ.

Οι παίκτες προσπαθούν να ταξινομήσουν αυτές τις καταστάσεις σύμφωνα με αυτό τον δείκτη. Αν έχεις δίκιο, κρατάς την κάρτα!

Uno Flip

Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε το UNO FLIP! Αυτή η νέα εκδοχή του αγαπημένου παιχνιδιού UNO έρχεται γεμάτη με εκπλήξεις και ανατροπές που θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση!

Με διπλής όψης κάρτες και μια ειδική κάρτα FLIP, το UNO FLIP προσφέρει δύο διαφορετικά περιβάλλοντα παιχνιδιού: την «Ανοιχτή Πλευρά» και την «Σκούρα Πλευρά».

Στην Ανοιχτή Πλευρά, παίζετε όπως και στο κλασικό UNO, ενώ στη Σκούρα Πλευρά, οι ποινές είναι ακόμα πιο αυστηρές, με νέες κάρτες δράσης που προσθέτουν ακόμα περισσότερη πρόκληση!

Η κάρτα FLIP αναστρέφει το παιχνίδι, ανακαλύπτοντας ένα ολοκαίνουριο σετ καρτών με νέα χρώματα και αριθμούς. Αποφασίζετε πότε θα γυρίσετε τις κάρτες και με ποια πλευρά θα παίξετε, προσθέτοντας μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι.

Phase 10

Μπορείτε να αντέξετε την πρόκληση του Phase 10; Από τους κατασκευαστές του UNO, αυτό το παιχνίδι καρτών είναι γεμάτο προκλήσεις και εκπλήξεις! Το Phase 10™ είναι ένα παιχνίδι διασκέδασης για όλη την οικογένεια!

Στόχος του παιχνιδιού είναι να γίνετε ο πρώτος παίκτης που θα συμπληρώσει 10 φάσεις με δύο τριάδες, μία σειρά με επτά διαδοχικούς αριθμούς ή επτά κάρτες του ίδιου χρώματος. ​

Κάθε φάση είναι συγκεκριμένη σε κάθε γύρο, δηλαδή κάθε παίκτης πρέπει να συμπληρώσει μία φάση πριν συνεχίσει στον επόμενο γύρο!

Κάθε πακέτο καρτών περιέχει κάρτες «Δεν Παίζει ο Επόμενος» και κάρτες «Μπαλαντέρ» για περισσότερη διασκέδαση. Η κάρτα «Μπαλαντέρ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί οποιουδήποτε αριθμού ή οποιουδήποτε χρώματος για να συμπληρωθεί μία φάση, ενώ με την κάρτα «Δεν Παίζει ο Επόμενος» ο επόμενος παίκτης χάνει τη σειρά του.

What Do You Meme?

Το απόλυτο adult party game για όσους λατρεύουν τα memes! Δημιουργήστε τα καλύτερα MEMES, συνδυάζοντας την πιο αστεία λεζάντα με τη φωτογραφία! Κάθε παίκτης τραβάει 7 Caption Cards (λεζάντες) και ο κριτής του κάθε γύρου επιλέγει μία Photo Card (φωτογραφία). Ποια από τις 7 λεζάντες σου θα προκαλέσει περισσότερο γέλιο συνδυαστικά με τη φωτογραφία; Επίλεξέ τη!

Ο κριτής θα αποφασίσει ποιο είναι το πιο αστείο MEME, γι’ αυτό επίλεξε λεζάντα που να ταιριάζει στο χιούμορ του για να κερδίσεις τη φωτογραφία! Παίξτε μέχρι να πεινάσετε! Παραγγείλτε πίτσες και μετά συνεχίστε! Ο παίκτης με τις περισσότερες φωτογραφίες στο τέλος του παιχνιδιού, είναι ο memeloard της παρέας! Ιδανικό παιχνίδι για party και game nights! Το παιχνίδι περιλαμβάνει photo cards που στηρίζονται σε ένα απίστευτα sexy καβαλέτο και πάνω από 300 caption cards για να δημιουργήσετε τα πιο αστεία MEMES!