Σύροι πρόσφυγες δεν επιστρέφουν ακόμη στη χώρα τους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), επισημαίνοντας πως η αβεβαιότητα για το μέλλον στη Συρία, καθώς και η οικονομική περιδίνηση στην οποία βρίσκεται η χώρα έπειτα από χρόνια πολέμου, περιπλέκουν την απόφασή τους αν θα επαναπατριστούν.

Περίπου 3.000 παλιννοστούντες έχουν περάσει τα τουρκικά σύνορα από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν έπεσε το καθεστώς Άσαντ, τόνισε ο Γκονζάλο Βάργκας Λιόσα, αντιπρόσωπος της UNHCR στη Συρία μιλώντας από τη Δαμασκό.

Χθες, 2.000 παλιννοστούντες διέσχισαν τα σύνορα από τον Λίβανο, τόνισε.

Πολλοί Σύροι εξόριστοι καθυστερούν την επιστροφή τους, τόνισε ο Βάργκας, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο νόμος και η τάξη δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί στη χώρα.

After fleeing President Bashar al-Assad’s regime, many Syrians abroad are celebrating the fall of the long-time ruler. But with European nations reassessing asylum policies, some fear being forced to return to Syria before it is stable https://t.co/ay2hmzU8t8 pic.twitter.com/rZtiIbBnkU

— Reuters (@Reuters) December 11, 2024