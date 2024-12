Η κατάληψη της Δαμασκού από τις δυνάμεις της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ οδήγησε τον Μπασάρ αλ Άσαντ σε διαφυγή από τη Συρία στη Ρωσία μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών και 54 χρόνια αυταρχικής διακυβέρνησης της οικογένειάς του.

Η σταθερότητα στη χώρα όχι μόνο δεν έχει εξασφαλιστεί αλλά αποτελεί μια περίπλοκη κατάσταση που θα χρειαστεί χρόνο… Τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Συρία αναφέρει η Ουάσινγκτον ενώ η Μόσχα τηρεί στάση αναμονής.

Ωστόσο, στον διεθνή Τύπο πληθαίνουν οι αναφορές για την τύχη των αεροπορικών και ναυτικών βάσεων της Ρωσίας στο συριακό έδαφος. Η Μόσχα διαθέτει δύο στρατιωτικές βάσεις στη Συρία: τη ναυτική βάση της Ταρτούς και την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ κοντά στην πόλη-λιμάνι της Λαττάκειας. Και οι δύο θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Η Ταρτούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς παρέχει στη Ρωσία τη μόνη άμεση πρόσβαση στη Μεσόγειο θάλασσα και αποτελεί βάση για τη διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων, στάθμευση πολεμικών πλοίων και φιλοξενία πυρηνικών υποβρυχίων.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι Σύροι ισλαμιστές αντάρτες έχουν ήδη θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό τους την επαρχία Λαττάκεια, όπου εδρεύουν και οι δύο βάσεις.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι λαμβάνει μέτρα για να «εγκαθιδρύσει επαφή στη Συρία με εκείνους που είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των στρατιωτικών βάσεων», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η Μόσχα έχει εξασφαλίσει την τύχη των βάσεων όμως υπήρξε ένας καταιγισμός αναφορών, μεταξύ άλλων και από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, οι οποίες υποδηλώνουν ότι η Ρωσία αποσύρεται από τις βάσεις της.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν πως η Ρωσία αποσύρει τα όπλα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της και εκκενώνει τα στρατεύματά της από τις συριακές βάσεις της.

Σύμφωνα με το Reuters, δορυφορικές εικόνες της ρωσικής βάσης της Ταρτούς δείχνουν ότι τουλάχιστον τρία πολεμικά πλοία έχουν εγκαταλείψει το λιμάνι και έχουν αγκυροβολήσει στη θάλασσα σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από την ακτή.

Η αμερικανική δεξαμενή σκέψης, Institute for the Study of War (ISW), έχει παραθέσει τον ισχυρισμό του αναλυτή Άντερσον ότι μεγάλο μέρος του ρωσικού στόλου έχει εγκαταλείψει το λιμάνι και έχει αγκυροβολήσει 8 χιλιόμετρα έξω στη θάλασσα.

The loss of Russian bases in Syria will have major implications for Russia’s global military footprint and ability to operate in Africa. 🧵(1/5) https://t.co/GQKmQk7nwM pic.twitter.com/p7QoOxNiIl

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 9, 2024