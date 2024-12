Ένταση σημειώθηκε στην ακροαματική διαδικασία του Λουίτζι Μαντζιόνι, του υπόπτου για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare.

Ο Μαντζιόνι, ξεκίνησε να φωνάζει: «Αυτό είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας και προσβάλει τη νοημοσύνη του αμερικανικού λαού».

Ο Μαντζιόνι επέστρεψε στις φυλακές Χάντινγκτον της Πενσυλβάνιας, αφού το δικαστήριο δεν του επέτρεψε να καταβάλει εγγύηση.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης Τόμας Ντίκι, που εκπροσωπεί τον Μαντζιόνι, δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι θα αμφισβητήσει τη φυλάκιση του πελάτη του καταθέτοντας αίτηση για ένταλμα habeas corpus, σύμφωνα με τη New York Times.

Σε συνέντευξη στο CNN μετά την ακρόαση για την έκδοση του Μαντζιόνι στη Νέα Υόρκη, ο Ντίκι πρόσθεσε ότι ο πελάτης του θα δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στην Πενσυλβάνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λουίτζι Μαντζιόνι συνελήφθη τη Δευτέρα σε εστιατόριο McDonald’s στο Άλτουνα της Πενσυλβάνια, ως ύποπτος για τη δολοφονία του Τόμσον έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου πραγματοποιούνταν συνάντηση επενδυτών της εταιρείας του CEO.

Οι αρχές της Πενσυλβάνια τον συνέλαβαν αφού κάτοικος της περιοχής τον αναγνώρισε από φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιήσει οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης που ερευνούσαν τη δολοφονία.

Η αστυνομία βρήκε στην κατοχή του Μαντζιόνι έναν σιγαστήρα όπλου, μάσκα παρόμοια με αυτήν του δράστη, πλαστή ταυτότητα του Νιου Τζέρσεϊ, που ταιριάζει με εκείνη που ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε για να κλείσει δωμάτιο σε ξενώνα στη Νέα Υόρκη πριν από τη δολοφονία, καθώς και ένα χειρόγραφο έγγραφο, σύμφωνα με τις αρχές της Νέας Υόρκης.

Το βράδυ της Δευτέρας, στον Μαντζιόνι ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, πλαστογραφία και οπλοκατοχή, μετά την προσαγωγή του στο δικαστήριο της κομητείας Μπλερ στο Άλτουνα, Πενσυλβάνια, όπου αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες για οπλοφορία χωρίς άδεια, πλαστογραφία, ψευδή ταυτοποίηση στις αρχές και κατοχή «εργαλείων εγκλήματος».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης τη Δευτέρα, ο δικαστής ρώτησε τον Μαντζιόνι αν κατανοεί τις κατηγορίες εναντίον του, και εκείνος απάντησε ότι κατανοεί. Δεν κατατέθηκε καμία δήλωση ενοχής και του αρνήθηκαν την εγγύηση.

Luigi Mangione, the suspect in the killing of the UnitedHealthcare CEO, is fighting extradition to New York. He shouted at cameras going into court. https://t.co/yItMXyHEFL

— CNN (@CNN) December 10, 2024