Ευρωπαϊκά «μεγαθήρια» διεκδικούν το νέο wonderkid της Παλμέιρας (pic)

Σε «πλειστηριασμό» εξελίσσεται η «μάχη» που δίνουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες για τη διεκδίκηση του νέου ταλέντου του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας: Του 18χρονου κεντρικού αμυντικού της Παλμέιρας, Βίτορ Ρέις, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς του αθλήματος ως ο νέος Τιάγκο Σίλβα.

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «Athletic» Ρεάλ Μαδρίτης, Αρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου διεκδικούν την απόκτηση του, προσφέροντας από 60 έως 70 εκατ. ευρώ, ενώ η ρήτρα εξαγοράς του στην Παλμέιρας, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το Δεκέμβριο του 2028, έχει οριστεί στα 100 εκατ. ευρώ!

