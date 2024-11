Μέι Καλαμάουι: Η απουσία της Παλαιστίνιας-Αιγύπτιας ηθοποιού από τoν «Μονομάχο ΙΙ» πυροδότησε αντιδράσεις

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άσκησαν κριτική στους δημιουργούς της ταινίας «Μονομάχος ΙΙ» επειδή αφαίρεσαν όλες τις σκηνές της Αιγύπτιας-Παλαιστίνιας ηθοποιού Μέι Καλαμάουι, η οποία αναμενόταν να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη και πολλοί εξεπλάγησαν που η Καλαμάουι, η οποία είχε προωθηθεί ως βασική ηθοποιός, εμφανίστηκε μόνο σε πλάνα στο παρασκήνιο.

Οι θαυμαστές περίμεναν ο χαρακτήρας της Μέι Καλαμάουι να έχει σχέση με τον χαρακτήρα του Πολ Μεσκάλ, Λούσιους, μετά από ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, το οποίο τους έδειχνε να φιλιούνται. Ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ λέγεται ότι πραγματοποίησε «ενδελεχή έρευνα» πριν επιλέξει την Καλαμάουι, αυξάνοντας τις προσδοκίες για έναν σημαντικό ρόλο.

Looking forward to #GladiatorII

BUT

Paramount has some explaining to do because how did Egyptian-Palestinian actress May Calamawy go from a crucial co-lead role (May 2023) to no character poster & no lines in the trailers ?

This better not be another Melissa Barrera situation. https://t.co/bZn5q2rpp8 pic.twitter.com/lEwMmXu7xU

— Phantom (@effoff1988) September 24, 2024