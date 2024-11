«Έκανα μεγάλη ζημιά στον εαυτό μου»: Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον μιλάει για τη σχέση του με το αλκοόλ και τις ουσίες

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες αποτελεί έναν από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς. Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 όταν κι άρχισε να εμφανίζεται στις σκοτεινές αίθουσες μέχρι και σήμερα, έχει προσφέρει μερικές μοναδικές ερμηνείες – ερμηνείες που του χάρισαν δύο βραβεία Όσκαρ και ισάριθμες Χρυσές Σφαίρες.

Και τώρα, λίγο προτού κλείσει το 70ο έτος της ηλικίας του, δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει το βλέμμα στο παρελθόν και να παραδεχτεί τα λάθη που έχει κάνει. Κάπως έτσι, μιλώντας στο περιοδικό Esquire, μίλησε για τη σχέση που είχε με το αλκοόλ και τις ουσίες – καθώς πλέον είναι μια δεκαετία «καθαρός».

«Έκανα μεγάλη ζημιά στο σώμα μου τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα έχω κόψει αλλά θα δούμε πως θα πάει» είπε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον και συμπλήρωσε: «Όλα είναι ανοιχτά για μένα πλέον. Η μητέρα μου έφτασε μέχρι τα 97 της. Κάνω ότι καλύτερο μπορώ για να ζήσω περισσότερο».

