Είμαστε όλοι σκλάβοι της πληροφορίας: Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον για την προπαγάνδα στους Sunday Times

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, o βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε πρόσφατα για την αμερικανική πολιτική και πώς οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τις συνεχιζόμενες τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούν όλοι οι πολιτικοί και τα κόμματα που τους στηρίζουν.

Σε μια συνέντευξη με τους The Sunday Times, ο δημοσιογράφος Τζόναθαν Ντιν έφερε στη συζήτηση του με τον ηθοποιό που συμμετέχει στον «Μονομάχο II», το sequel του Ρίντλεϊ Σκοτ στο οποίο συμπρωταγωνιστεί. Η ατάκα είναι αυτή:

«Οι αυτοκρατορίες πέφτουν, το ίδιο και οι αυτοκράτορες».

Ο Ντιν σημείωσε ότι η φράση μοιάζει πολύ επίκαιρη για όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ μετά τις εκλογές. «Ξέρεις, είναι τόσο εύκολο να αποστασιοποιηθεί από τις ΗΠΑ και να πεις αυτό και εκείνο», είπε ο Ουάσιγκτον ως απάντηση. «Ωστόσο γύρνα τριγύρω σου, διάλεξε μια χώρα. Οποιαδήποτε» συνέχισε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον.

«Όλα είναι πολιτική. Όλες είναι υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Και τώρα με την εποχή της πληροφορίας ως έχει, όλοι οι πολιτικοί από κάθε παράταξη ή πλευρά και αν έρχονται, από δεξιά, από αριστεά, όλοι πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους. Υπήρχε μια υπέροχη ατάκα στην πρώτη ταινία που έκανα, [του 1981] το ‘Carbon Copy’: ‘Δύναμη στους ανθρώπους; Ναι, την είχαν κάποτε – στην Λίθινη Εποχή» πρόσθεσε.

«Είμαστε όλοι σκλάβοι της πληροφορίας. Αυτό είμαστε, πραγματικά. Είμαστε όλοι σκλάβοι. Έτσι, ό,τι κι αν αισθάνεστε για τους ηγέτες, είτε πιστεύετε ότι αυτός ο τύπος είναι τρελός ή ο άλλος είναι λογικός, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι σας χειραγωγούν, και οι δύο. Τελεία» κατέληξε ο Ντένζελ Ουάσιγνκτον συμπληρώνοντας:

«Ναι. Πηγαίνετε λοιπόν σινεμά».

