«Βόμβα» στη Νάπολι με Κβαρατσχέλια: «Αν δεν ανανεώσει θα πωληθεί τον Ιανουάριο» (Pic)

Μόνο βέβαιο δεν είναι το μέλλον του Κβίτσα Κβαρατσχέλια στη Νάπολι, παρά το ότι ο Γεωργιανός άσος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους «παρτενοπέι». Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η «Gazzetta Dello Sport» και αφορμή θα είναι οι άκαρπες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η κουβέντα μεταξύ συλλόγου και ποδοσφαιριστή για νέο συμβόλαιο έχει «παγώσει» καθώς ο Κβαρατσχέλια αξιώνει μεγάλη αύξηση στις αποδοχές του. Ο διεθνής άσος θεωρεί πως αδικείται με τα χρήματα που παίρνει αυτή την στιγμή, όντας ουσιαστικά ο ηγέτης της ομάδας και έτσι δεν τα βρίσκει με τη Νάπολι.

Οι «παρτενοπέι» δεν δείχνουν διατεθειμένοι να… βάλουν νερό στο κρασί τους και όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αν δεν υπάρξει άμεσα θετική εξέλιξη, τότε θα επιδιώξουν να τον πουλήσουν άμεσα. Και όταν λέμε άμεσα, εννούμε ακόμη και τον Ιανουάριο. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι δεδομένο πως δεν θα αρέσει καθόλου στον κόσμο του κλαμπ αλλά ούτε και στον Αντόνιο Κόντε.

