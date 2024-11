Εντυπωσιακό γκολ του Κοϊτά με την Μαυριτανία (vid)

Με ένα τρομερό σουτ επέστρεψε στα γκολ με τη φανέλα της Μαυριτανίας ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μποτσουάνα για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο άσος της ΑΕΚ έπιασε ένα απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 7ο λεπτό, αλλά στο 18′ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν για το τελικό 1-1 που κρατά τη Μαυριτανία τρεις βαθμούς πίσω τους στη βαθμολογία.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ για τον Κοϊτά στη δέκατη συμμετοχή του με την Εθνική ομάδα. Με την ΑΕΚ ο 26χρονος άσος μετρά φέτος 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έχει πετύχει δύο γκολ.

Δείτε το γκολ:

What a start for Mauritania 🇲🇷!

Aboubakary Koïta with a super strike from a free kick and visitors Mauritania 🇲🇷 have stunned the home crowd in Botswana 🇧🇼!

Could be a crucial goal. 1-0 Mauritania through 8 minutes.#AFCON #AFCON2025 #CAN2025 #AFCON2025Q #AFCONQ2025 pic.twitter.com/f2DSBa3Bc4

— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) November 15, 2024