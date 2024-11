Οι αρχές στην Ουκρανία κήρυξαν συναγερμό για ενδεχόμενες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές ουσιαστικά σε όλη τη χώρα σήμερα το πρωί (13/11), καθώς σύμφωνα με την προεδρία βρισκόταν σε εξέλιξη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «οδεύει να εξαπολύσει πυραυλική επίθεση στο Κίεβο», ανέφερε μέσω Telegram ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε νωρίτερα πως τουλάχιστον ένας πύραυλος κατευθυνόμενος στο Κίεβο εισήλθε στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

🚨Scenes from Kyiv after being targeted by Russian forces. #Russia #Kyiv pic.twitter.com/RJkhew9XsP

This is how a downed shahed in the Kyiv region detonates. pic.twitter.com/92UDpMl5Dt

— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) November 13, 2024