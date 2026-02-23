Τι γράφουν στη Ρουμανία για τις εμφανίσεις του Μαρίν με τη φανέλα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νίκησε με 4-0 τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena, με τον Ραζβάν Μαρίν να κάνει ακόμα μία καλή εμφάνιση στην εφετινή σεζόν.

Ο Ρουμάνος μέσος αποθεώθηκε από τα μέσα της πατρίδας του, με τα ΜΜΕ της χώρας να αναφέρουν πως είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες στην πορεία της Ένωσης μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά τα δημοσιεύματα για τον Μαρίν:

«Ο Ραζβάν Μαρίν, έδωσε παράσταση για την AEK με γκολ και ασίστ! Έκανε σπουδαία εμφάνιση στην Ελλάδα και η ΑΕΚ ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έλαβε επίσης ευχάριστα νέα ενόψει του αγώνα με την Τουρκία. Ο Ραζβάν Μαρίν βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ο μέσος συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του στην τελευταία αγωνιστική» ανέφερε η Prosport.ro ενώ η ιστοσελίδα digisport.ro έγραψε πως:

«Ο Μαρίν έχει πάρει φωτιά στην Ελλάδα: γκολ και ασίστ για την AEK και η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή. Ο Ρουμάνος μέσος Ραζβάν Μαρίν πέτυχε ένα γκολ και έδωσε την καθοριστική ασίστ για το άνοιγμα του σκορ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχία της ομάδας του», ενώ η ρουμανική Fanatik τόνισε: «Σε τοπ φόρμα ο Μαρίν. Με γκολ και ασίστ οδηγεί την ΑΕΚ στην κορυφή. Ο Μαρίν νιώθει εκπληκτικά στην ΑΕΚ και πραγματοποίησε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση».