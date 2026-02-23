newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ορκίστηκε η νέα μειοψηφική κυβέρνηση της Ολλανδίας – Ο Γέτεν ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 13:35

Η μειοψηφική κυβέρνηση συνασπισμού σχηματίστηκε μετά από 117 ημέρες και αντιμετωπίζει μια δύσκολη αποστολή για την Ολλανδία

Σύνταξη
Ο βασιλιάς της Ολλανδίας Γουίλεμ-Αλεξάντερ έδωσε την εντολή σχηματισμού νέας μειοψηφικής κυβέρνησης συνασπισμού την Δευτέρα, με επικεφαλής τον Ρομπ Γέτεν, τον νεότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας, ευχόμενος τους καλή τύχη «σε αβέβαιους καιρούς».

Η τριμερής κυβέρνηση, η οποία χρειάστηκε 117 ημέρες για να σχηματιστεί, αποτελείται από το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66 — Δημοκρατικοί 66 — του Γέτεν, τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες και το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD).

Η μειοψηφική κυβέρνηση συνασπισμού κατέχει μόνο 66 από τις 150 έδρες της κάτω βουλής του κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, ο Γέτεν θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης για κάθε νομοσχέδιο που προτείνει η κυβέρνησή του.

Αυτό είναι πιθανό να είναι δύσκολο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό μπλοκ, το πρόσφατα συγχωνευμένο Πράσινο Αριστερό και Εργατικό Κόμμα (GroenLinks–PvdA), έχει ήδη εκφράσει έντονες αντιρρήσεις στα σχέδια του Γέτεν για περικοπές στις δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Ο πρωθυπουργός και η ομάδα των υπουργών του ορκίστηκαν από τον βασιλιά στην Πορτοκαλί Αίθουσα του Βασιλικού Παλατιού Huis ten Bosch στη Χάγη.

Μετά την παραδοσιακή φωτογραφία του νέου υπουργικού συμβουλίου στα σκαλιά του παλατιού, η νέα κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες της με την πρώτη της συνεδρίαση το απόγευμα.

Τον Οκτώβριο, το D66 κέρδισε με μικρή διαφορά το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) σε μια αγωνιώδη πρόωρη κοινοβουλευτική εκλογική αναμέτρηση. Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν μετά την αποχώρηση του PVV από την προηγούμενη συμμαχία, την πιο δεξιά κυβέρνηση της χώρας στην πρόσφατη ιστορία.

Το φιλελεύθερο κεντρώο κόμμα ήταν για τελευταία φορά στην κυβέρνηση κατά την τελευταία θητεία του πρώην πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, η οποία έληξε το 2023 μετά από μια κρίση σχετικά με το προσφυγικό.

Ποια αναμένεται να είναι η πολιτική της κυβέρνησης

Ο Γέτεν, ο οποίος είναι επίσης ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της χώρας, διετέλεσε υπουργός για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική στην τελευταία κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Ρούτε μέχρι το 2024.

Ο Γέτεν έκανε έντονη εκστρατεία για την επιστροφή στην «προοδευτική» πολιτική, εστιάζοντας στην πράσινη ενέργεια για τη διατήρηση των ενεργειακών δαπανών σε χαμηλά επίπεδα, στην κατασκευή πόλεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και στην ανακούφιση της πίεσης στο σύστημα υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών.

Σχετικά με το θέμα της στέγασης, ο κεντρώος πολιτικός δήλωσε ότι ήθελε να χτίσει 10 νέες πόλεις και ότι η μείωση της γραφειοκρατίας θα επέτρεπε την ολοκλήρωση 100.000 νέων κατοικιών ετησίως.

Εν τω μεταξύ, σχετικά με το διχαστικό ζήτημα της μετανάστευσης, ο Γέτεν δεσμεύτηκε να δαπανήσει περισσότερα για προγράμματα ένταξης και να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση, επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων ασύλου από χώρες εκτός της ΕΕ.

Ο Γέτεν, ο οποίος επιδιώκει να επαναφέρει τον ρόλο της Ολλανδίας ως μία χώρα με σημαντική επιρροή στην ΕΕ, κάτι που θεωρήθηκε ότι είχε υπονομευθεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι επιθυμεί να «επαναφέρει την Ολλανδία στο επίκεντρο της Ευρώπης, διότι χωρίς την ευρωπαϊκή συνεργασία, δεν είμαστε πουθενά».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ, έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο για την ολλανδική οικονομία.

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23.02.26

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
Κόντρα 23.02.26

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Κεντρική πολιτική μάχη αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, θέτοντας σαφείς όρους και προτεραιότητες ενόψει της συζήτησης στη Βουλή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος
Plus size 23.02.26

Οι Karoline Vitto, Phoebe English και Sinead Gorey αγκαλιάζουν μια ευρεία γκάμα σωματότυπων στις πασαρέλες τηε Εβδομάδς Μόδας κι αυτό είναι κάτι στην εποχή των εξαιρετικά ισχνών προτύπων λόγω μανίας με τα «ενεσάκια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Να της ζήσει 23.02.26

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ελλάδα 23.02.26

Από την Τρίτη έως τις 9 Μαρτίου τα δρομολόγια προς Σύνταγμα θα σταματούν στο σταθμό «Φιξ», ενώ νωρίτερα θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Ακρόπολη» και «Συγγρού – Φιξ».

Σύνταξη
Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός, Μιχάλης Γρηγορίου φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η επικρατέστερη λύση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο
Στα μανταλάκια 23.02.26

Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δεν έχει τέλος, με ακτιβιστές να «εκθέτουν» τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Λούβρο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
