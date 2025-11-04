Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς παραδέχτηκε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, την ήττα του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές, συγχαίροντας τον κεντρώο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος, στα 38 του, είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.

Με τον Γέτεν να κατέχει προβάδισμα 28.000 ψήφων, «οι πιθανότητες να αλλάξει αυτό είναι ελάχιστες. Γι’ αυτό συνεχάρην τον Γέτεν για τη νίκη του», δήλωσε ο Βίλντερς σε δημοσιογράφους. Ο ηγέτης της ακροδεξιάς είχε προηγουμένως προβεί σε αβάσιμες κατηγορίες για εκλογικές παρατυπίες.

Το στοίχημα για τον Γέτεν

Η πρόκληση τώρα για τον Γέτεν είναι να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, αφού ο κατακερματισμός του ολλανδικού πολιτικού τοπίου δεν επέτρεψε σε κανένα κόμμα να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Για να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 76 εδρών στο 150μελές κοινοβούλιο, ο μελλοντικός κυβερνητικός συνασπισμός πρέπει να περιλάβει κόμματα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, πλην της άκρας δεξιάς: το D66 του Ρομπ Γέτεν (26 έδρες), το κεντροδεξιό CDA (18), το φιλελεύθερο VVD (22) και την αριστερή συμμαχία Πράσινων/Εργατικών (20). Όμως, η συνεργασία ανάμεσα στο VVD και τη συμμαχία Πράσινων/Εργατικών θα είναι δύσκολο εγχείρημα.

Μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η απερχόμενη κυβέρνηση του Ντικ Σχοφ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις.

Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές στην Ολλανδία

Στα νιάτα του, ο Ρομπ Γέτεν προπονούσε τη Σιφάν Χασάν –η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024– τρέχοντας μαζί με την αιθιοπικής καταγωγής ολλανδή δρομέα μεσαίων-μεγάλων αποστάσεων, για να της δίνει τον επιθυμητό ρυθμό. Στα 38 του χρόνια, είναι κοντά στο να κερδίσει την εκλογική κούρσα στην Ολλανδία μετά την επιτυχία του κεντρώου κόμματός τους.

Όπως η Σιφάν Χασάν, η οποία κέρδισε τον Μαραθώνιο Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού χάρη σε μια εντυπωσιακή επιτάχυνση στην τελευταία στροφή, ο νεαρός πολιτικός είχε καταστρώσει τέλεια τη στρατηγική του στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Με τη νεανική του ενέργεια και ελπιδοφόρα μηνύματα, κατάφερε να δώσει ώθηση στο κόμμα του (D66) – το οποίο οι δημοσκοπήσεις έδειχναν στην πέμπτη θέση πριν ένα μήνα – καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας.

«Τα καταφέραμε», αναφώνησε, απευθυνόμενος σε εκστασιασμένους υποστηρικτές του τη νύχτα των εκλογών, σε μια εξέδρα περιτριγυρισμένη από ολλανδικές και ευρωπαϊκές σημαίες.