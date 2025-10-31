newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 10:18
Έξαρση γρίπης και κορονοϊού - Τι ισχύει για τα εμβόλια
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 18:06

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Spotlight

Με διαφορά λίγο μεγαλύτερη από 15.500 ψήφους, το κεντρώο κόμμα «Δημοκρατία 66» (D66) κέρδισε τις εκλογές στην Ολλανδία, αφήνοντας δεύτερο το PVV του ακροδεξιού Χερτ Βίλντερς. Έπειτα από μια καταμέτρηση όπου πήγαιναν στήθος με στήθος, και τα δύο κόμματα θα λάβουν από 26 έδρες στη Βουλή των 150 βουλευτών, ωστόσο η διαφορά των ψήφων ορίζει και τον νικητή των εκλογών.

Ιστορικό αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο ηγέτης του D66, Ρομπ Γέτεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού. Αν τα καταφέρει θα γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην Ολλανδία. Ωστόσο, ο ακροδεξιός Χερτ Βίλντερς θα είναι ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση.

Χερτ Βίλντερς

Το D66 και το PVV άφησαν πίσω τους τους κεντροδεξιούς φιλελεύθερους του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), το οποίο κέρδισε 22 έδρες, την αριστερή συμμαχία Πρασίνων Εργατικών, που έλαβε 20 έδρες. Η κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση (CDA), έλαβε 18, ενώ το συντηρητικό JA21, που φαίνεται ότι πήρε ψήφους από τον Βίλντερς, είναι το ισχυρότερο από τα μικρότερα κόμματα, με 9 έδρες.

Το ακροδεξιό κόμμα του Χερτ Βίλντερς έχασε εκλογικά σημαντική από τη δύναμή του, καθώς στις εκλογές του 2023 είχε λάβει 37 έδρες.

«Μεγάλη η ευθύνη, ξεκινάμε άμεσα»

Ο Ρομπ Γέτεν πρέπει να μπορέσει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις που θα εξασφαλίσουν τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία στην ολλανδική Βούλη. Μια διαδικασία όχι εύκολη, καθώς θα χρειαστεί τη στήριξη τριών ή τεσσάρων κομμάτων, εκτός από τους βουλευτές του D66. Μετά την ανακοίνωση ότι το κόμμα του είναι πρώτο σε ψήφους, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είναι «ιστορικό για το D66» και πως ο ίδιος είναι «πολύ περήφανος γι’ αυτό».

REUTERS/Piroschka van de Wouw

«Ταυτόχρονα, αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη να ξεκινήσω γρήγορα την εξερεύνηση επιλογών αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να σχηματίσω μια σταθερή και φιλόδοξη κυβέρνηση», πρόσθεσε. Επισήμανε ότι ελπίζει να σχηματίσει ένα «σταθερό υπουργικό συμβούλιο». Αλλά έναν συνασπισμό όπου θα υπάρχει μέσα και ένα κόμμα πιο… αριστερό από το δικό του.

«Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι έχουν καταστήσει σαφές ότι η συνεργασία στο κέντρο είναι πραγματικά το μήνυμα πίσω από αυτό το αποτέλεσμα», είπε ο Γέτεν. Και έκανε έκκληση στην ηγέτη του VVD, Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, που έχει επανειλημμένα απορρίψει έναν συνασπισμό με την συμμαχία Πρασίνων-Αριστεράς (GL/PvdA), να το «σκεφτεί». «Οι ψηφοφόροι θέλουν να σταματήσουμε να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια και να ενωθούμε πραγματικά», είπε ο Ρομπ Γέτεν.

Πρώτα θα έρθει ο Άγιος Βασίλης…

Η ιστορία των ολλανδικών εκλογών χαρακτηρίζεται, όπως και στο Βέλγιο, από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις έως ότου σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Ντικ Σχοφ, υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Χερτ Βίλντερς, πριν αφήσει την κυβέρνηση να καταρρεύσει, προειδοποίησε για «περίπλοκες συνομιλίες».

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπερσυντηρητικός πολιτικός που θα παραμείνει στη θέση έως ότου διοριστεί ο διάδοχός του, είπε: «Μην περιμένετε να κάνουμε γιορτές με νέα κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα είμαι ακόμα πρωθυπουργός μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ντιλάν Γελσιγκιόζ /REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Η δήλωση του Σχοφ βασίζεται στο γεγονός ότι τέσσερα ή πέντε κόμματα θα πρέπει να βρουν εκείνα τα σημεία σύγκλισης που θα τους επιτρέψουν να σχηματίσουν κυβέρνηση σε ένα κοινό πρόγραμμα.

Ο νικητής των εκλογών, Ρομπ Γέτεν, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τώρα την πρωτοβουλία να διορίσει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα κάνει τις διερευνητικές επαφές με τα άλλα κόμματα. «Όσο με αφορά, ο εκπρόσωπος αυτός όχι μόνο θα είναι ικανός να εκπροσωπήσει το D66 ως το μεγαλύτερο κόμμα, αλλά θα φέρει επίσης όλα τα κόμματα μαζί και θα ξεκινήσει γρήγορα τη δουλειά».

Ξεκινά η διαδικασία

Ο πρόεδρος της Βουλής της Ολλανδίας θα συναντήσει τον Ρομπ Γέτεν την ερχόμενη Τρίτη. Εκείνη την ημέρα ο ηγέτης του D66 θα ανακοινώσει το όνομα του εκπροσώπου. Επίσης, θα γίνει η πρώτη συνάντηση των μεγαλύτερων κομμάτων της Βουλής, ώστε να συζητηθούν διαδικαστικά θέματα για τις διερευνητικές επαφές.

Θεωρητικά, και με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του D66. Ένα σενάριο δίνει συνεργασία με τα GL/PvdA, VVD και CDA. Συνολικά, 86 έδρες από τις 150 στο νέο κοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι συνεργασία του D66 με το VVD, το CDA, το JA21 και κάποιο από τα μικρότερα κόμματα. Αυτός ο συνασπισμός θα ξεπεράσει οριακά την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά του Βίλντερς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πεσκόφ: Συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Αφήνει «παραθυράκι»; 31.10.25

Ο Πεσκόφ συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε δημοσίευμα των Financial Times για τον λόγο της ακύρωσης της συνάντησης των δύο προέδρων στη Βουδαπέστη

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επιζώντες της ατομικής βόμβας ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων
Έστειλαν επιστολή 31.10.25

Επιζώντες της ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Οι «χιμπακούσα», όπως ονομάζονται οι επιζώντες της ατομικής βόμβας, καταδίκασαν την οδηγία για πυρηνικές δοκιμές που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τραμπ: Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση για πυρηνικές δοκιμές, φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών
Δύο γραμμές στις ΗΠΑ 31.10.25

Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών

Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών δεν ευσταθεί - Γιατί εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ εναντιώνονται με αυτή την επιλογή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως
Ελλάδα 31.10.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και στις 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)

Ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για τη σεζόν 2024-25, Κιλιάν Εμπαπέ, παρέλαβε την Παρασκευή το βραβείο του και σημείωσε πως αυτό που έχει σημασία είναι οι τίτλοι και όχι τα προσωπικά επιτεύγματα...

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές
Απόφαση κατά πλειοψηφία 31.10.25

Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εξίσωναν τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου. Με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν «ανώτερες».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Euroleague 31.10.25

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Σύνταξη
ΙΣΑ: Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου – Ασφυκτική οικονομική πίεση λόγω του clawback
Ενάντια στο clawback 31.10.25

Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου - Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στο μέτρο του clawback και στα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων

Σύνταξη
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31.10.25

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο