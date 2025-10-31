Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Με διαφορά λίγο μεγαλύτερη από 15.500 ψήφους, το κεντρώο κόμμα «Δημοκρατία 66» (D66) κέρδισε τις εκλογές στην Ολλανδία, αφήνοντας δεύτερο το PVV του ακροδεξιού Χερτ Βίλντερς. Έπειτα από μια καταμέτρηση όπου πήγαιναν στήθος με στήθος, και τα δύο κόμματα θα λάβουν από 26 έδρες στη Βουλή των 150 βουλευτών, ωστόσο η διαφορά των ψήφων ορίζει και τον νικητή των εκλογών.

Ιστορικό αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο ηγέτης του D66, Ρομπ Γέτεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού. Αν τα καταφέρει θα γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην Ολλανδία. Ωστόσο, ο ακροδεξιός Χερτ Βίλντερς θα είναι ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση.

Το D66 και το PVV άφησαν πίσω τους τους κεντροδεξιούς φιλελεύθερους του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), το οποίο κέρδισε 22 έδρες, την αριστερή συμμαχία Πρασίνων Εργατικών, που έλαβε 20 έδρες. Η κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση (CDA), έλαβε 18, ενώ το συντηρητικό JA21, που φαίνεται ότι πήρε ψήφους από τον Βίλντερς, είναι το ισχυρότερο από τα μικρότερα κόμματα, με 9 έδρες.

Το ακροδεξιό κόμμα του Χερτ Βίλντερς έχασε εκλογικά σημαντική από τη δύναμή του, καθώς στις εκλογές του 2023 είχε λάβει 37 έδρες.

«Μεγάλη η ευθύνη, ξεκινάμε άμεσα»

Ο Ρομπ Γέτεν πρέπει να μπορέσει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις που θα εξασφαλίσουν τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία στην ολλανδική Βούλη. Μια διαδικασία όχι εύκολη, καθώς θα χρειαστεί τη στήριξη τριών ή τεσσάρων κομμάτων, εκτός από τους βουλευτές του D66. Μετά την ανακοίνωση ότι το κόμμα του είναι πρώτο σε ψήφους, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είναι «ιστορικό για το D66» και πως ο ίδιος είναι «πολύ περήφανος γι’ αυτό».

«Ταυτόχρονα, αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη να ξεκινήσω γρήγορα την εξερεύνηση επιλογών αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να σχηματίσω μια σταθερή και φιλόδοξη κυβέρνηση», πρόσθεσε. Επισήμανε ότι ελπίζει να σχηματίσει ένα «σταθερό υπουργικό συμβούλιο». Αλλά έναν συνασπισμό όπου θα υπάρχει μέσα και ένα κόμμα πιο… αριστερό από το δικό του.

«Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι έχουν καταστήσει σαφές ότι η συνεργασία στο κέντρο είναι πραγματικά το μήνυμα πίσω από αυτό το αποτέλεσμα», είπε ο Γέτεν. Και έκανε έκκληση στην ηγέτη του VVD, Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, που έχει επανειλημμένα απορρίψει έναν συνασπισμό με την συμμαχία Πρασίνων-Αριστεράς (GL/PvdA), να το «σκεφτεί». «Οι ψηφοφόροι θέλουν να σταματήσουμε να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια και να ενωθούμε πραγματικά», είπε ο Ρομπ Γέτεν.

Πρώτα θα έρθει ο Άγιος Βασίλης…

Η ιστορία των ολλανδικών εκλογών χαρακτηρίζεται, όπως και στο Βέλγιο, από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις έως ότου σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Ντικ Σχοφ, υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Χερτ Βίλντερς, πριν αφήσει την κυβέρνηση να καταρρεύσει, προειδοποίησε για «περίπλοκες συνομιλίες».

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπερσυντηρητικός πολιτικός που θα παραμείνει στη θέση έως ότου διοριστεί ο διάδοχός του, είπε: «Μην περιμένετε να κάνουμε γιορτές με νέα κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα είμαι ακόμα πρωθυπουργός μέχρι τα Χριστούγεννα».

Η δήλωση του Σχοφ βασίζεται στο γεγονός ότι τέσσερα ή πέντε κόμματα θα πρέπει να βρουν εκείνα τα σημεία σύγκλισης που θα τους επιτρέψουν να σχηματίσουν κυβέρνηση σε ένα κοινό πρόγραμμα.

Ο νικητής των εκλογών, Ρομπ Γέτεν, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τώρα την πρωτοβουλία να διορίσει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα κάνει τις διερευνητικές επαφές με τα άλλα κόμματα. «Όσο με αφορά, ο εκπρόσωπος αυτός όχι μόνο θα είναι ικανός να εκπροσωπήσει το D66 ως το μεγαλύτερο κόμμα, αλλά θα φέρει επίσης όλα τα κόμματα μαζί και θα ξεκινήσει γρήγορα τη δουλειά».

Ξεκινά η διαδικασία

Ο πρόεδρος της Βουλής της Ολλανδίας θα συναντήσει τον Ρομπ Γέτεν την ερχόμενη Τρίτη. Εκείνη την ημέρα ο ηγέτης του D66 θα ανακοινώσει το όνομα του εκπροσώπου. Επίσης, θα γίνει η πρώτη συνάντηση των μεγαλύτερων κομμάτων της Βουλής, ώστε να συζητηθούν διαδικαστικά θέματα για τις διερευνητικές επαφές.

Θεωρητικά, και με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του D66. Ένα σενάριο δίνει συνεργασία με τα GL/PvdA, VVD και CDA. Συνολικά, 86 έδρες από τις 150 στο νέο κοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι συνεργασία του D66 με το VVD, το CDA, το JA21 και κάποιο από τα μικρότερα κόμματα. Αυτός ο συνασπισμός θα ξεπεράσει οριακά την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά του Βίλντερς.